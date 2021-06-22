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高雄輪椅男困路口摔倒　忘回家的路！小電腦成神隊友

記者吳世龍／高雄報導

高雄市前鎮區一名患有帕金森氏症的男子獨自坐著輪椅外出，不料輪椅突然卡在路中，男子情急之下想加速離開，無奈雙手無力反而跌坐在馬路上，恰巧被一旁路過的民眾發現，怕他有危險立刻報警。警方到場協助脫困，並安全護送他回家，化解危機。

▲▼。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄市前鎮區一名患有帕金森氏症的男子獨自坐著輪椅外出不料卡在馬路中，所幸警方到場協助並安全送他返家。（圖／記者吳世龍翻攝）

前鎮分局瑞隆派出所於5月31日晚上約7點多左右，接獲民眾報案指出位在前鎮區的凱旋路與瑞隆路口發現，有一名張姓男子跌坐在馬路上，身旁還有一台輪椅即需警方協助。警方獲報抵達現場，立刻攙扶張男坐上輪椅並離開路口，接著詢問他是否受傷？是否需要救護車？及家住在哪裡？但張男卻無法清楚表達，此時，員警突然想到可以利用M-Police人臉辨識系統來辨識，果真順利查出他的身分資料，隨後將他扶至巡邏車上並載送回家。

張男家人見他平安歸來，不斷地向警方致謝，原來張男患有帕金森氏症的疾病，因時常都待在家中無聊，才趁著家人不注意時外出，不料差點發生意外。警方向張男的家人建議，可以讓他身上配戴可連絡電話的識別證，就能夠及時聯絡。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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