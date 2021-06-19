　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

電話那頭嬌喊「葛格」　高雄男「茫酥酥」跨海投資

▲▼ 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄市新興區一名老翁被詐騙集團透過通訊軟體要求他投資，所幸被機靈的行員及警方成功阻止。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市新興區一名老翁被詐騙集團利用人心惶惶的疫情期間，透過通訊軟體要求他投資，老翁不疑有他，前往銀行轉帳時，被機靈的行員發現可疑立刻報警處理，所幸經警方及時阻止才沒有上當受騙。

這起詐騙案件是發生在18日下午2點左右，中正三路派出所接獲轄內某家銀行行員報警，指出一名69歲的劉姓老翁正要匯款2000港幣至海外帳戶，驚覺老翁遭到詐騙，立刻報警處理。警方到場了解時，詐騙人員還透過LINE傳送訊息詢問：「哥哥(老翁)你在哪裡呀」，老翁回：「妹妹我在銀行轉帳，結果不能轉，是詐騙集團」，詐騙人員回：「哥哥你別開玩笑了」，老翁回：「真的啊」。

▲▼ 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲詐騙集團成員利用LINE傳送嬌滴滴的訊息給老翁。（圖／記者吳世龍翻攝）

員警見狀立刻要求老翁不要再回任何訊息，並告知他說，行員已發現轉帳的帳戶是國外的帳戶，也沒有這種小額投資獲利的方式，這些全部都是詐騙集團慣用的手法，勸說老翁千萬不要上當受騙，這時他才驚覺原來自己遭詐騙，也十分感謝行員及警方的幫忙。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

直擊高雄緩打潮現況！接種站長輩區「攏嘸人」　她嘆：真的嚇到了

直擊瑞豐夜市復業第3天！　擺攤率3成…大家都衝這家店

空拍機驚見3個籃球場大的天坑　無良業者囂張盜採砂石4人落網

6移工群聚喝酒「以為沒人知」！聊天聲音太大被檢舉　全都開罰了

摸魚航警快看！他休假當疫苗志工「雙手皺巴巴」...熱血真勇警

ET快訊
梅雨又要來了！下周「雨彈狂炸3天」　這天起全台變天
快訊／新北死亡車禍！電動機車雙載被撞飛　1死1傷驚悚畫面曝
家中樓梯長出「詭異條狀物」！　網一看喊慘
37歲婦產10胞胎！破紀錄後搞失蹤　夫至今沒看過小孩
台男在澳門驗出Delta病毒！　指揮中心曝原因
桃園打疫苗後死再+2！91歲翁高燒不治　累計11死
爽借10萬紓困結果「無法辦房貸？」　釣出一票苦主

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

徐榛蔚為國家未來請命　呼籲中央優先為孕婦施打莫德納疫苗

比了知輸贏！台東夏雪芒果品質評鑑直播　農友成果線上決雌雄

桃園注射疫苗後再傳猝死　4天累計11例

電話那頭嬌喊「葛格」　高雄男「茫酥酥」跨海投資

親人遇害失依靠疫情又狂襲　犯保協會緊急援助

婦人突然喘不過氣來！　南警火速開道送醫救命

全民防疫建設不停歇！「內惟藝術中心」打造高雄新地標

桃園男10天偷8部機車　以「車換車」避追查仍被逮

移工餐廳深夜違規營業　警稽查辯稱「回店打掃」

不懼副作用 ！花蓮女警珍惜接種機會　施打現場充滿正能量

「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

TWINS合體再唱《下一站天后》　青春回來了！一開口陷回憶殺

薩摩耶誤闖北極冰原流浪1周！　「破冰船路過」船員架梯急救援　

柯震東交過女友數「手比30」和王淨互相傷害　宋芸樺放太開「直播尿尿」他幫配烙賽音效

水泥攪拌車闖紅燈「險撞2機車」　按喇叭要求讓道...網：欠檢舉！

黑貓遭「3m巨蟒」緊繞動彈不得 無力掙扎險窒息..工人幫CPR救命

徐榛蔚為國家未來請命　呼籲中央優先為孕婦施打莫德納疫苗

比了知輸贏！台東夏雪芒果品質評鑑直播　農友成果線上決雌雄

桃園注射疫苗後再傳猝死　4天累計11例

電話那頭嬌喊「葛格」　高雄男「茫酥酥」跨海投資

親人遇害失依靠疫情又狂襲　犯保協會緊急援助

婦人突然喘不過氣來！　南警火速開道送醫救命

全民防疫建設不停歇！「內惟藝術中心」打造高雄新地標

桃園男10天偷8部機車　以「車換車」避追查仍被逮

移工餐廳深夜違規營業　警稽查辯稱「回店打掃」

不懼副作用 ！花蓮女警珍惜接種機會　施打現場充滿正能量

東奧全面取消場外直播！　原場地改設大型疫苗接種站

吳崢不滿北市全卸責基層　揭疾管科加班時數「余科長196小時」

喜歡「李翊俊」不能錯過「李華信」！曹政奭苦戀孔曉振眼神會說話

去補胎1理由「免費換胎」　在美台人驚呆：啥操作！網羨慕炸

徐榛蔚為國家未來請命　呼籲中央優先為孕婦施打莫德納疫苗

叛軍「吃人類心臟」成西非首名戰爭犯！　瑞士法院重判20年

比了知輸贏！台東夏雪芒果品質評鑑直播　農友成果線上決雌雄

桃園注射疫苗後再傳猝死　4天累計11例

金正恩承認「北韓陷入糧食危機」　一包咖啡飆漲到2800元

86歲翁接種隔天跌倒！頸椎重創命危搶救中　 兒：和疫苗有關

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

地方熱門新聞

台南議員爆工業區發「暗黑疫苗問卷」

海巡爆北部高官搶打疫苗　基層怒「不顧第一線」

拜託給我一餐！失業男餓到進警局求助

竹南快篩7陽性　國中姐妹花PCR檢測

明道大學教職員籲教育部介入　校方：一切依法

不懼疫苗副作用　花蓮女警露出手臂充滿正能量

女子倒臥公墓白河警到場救援解除虛驚

移工餐廳深夜違規營業 警稽查辯稱「回店打掃」

婦人突然喘不過氣南警火速開道送醫

「內惟藝術中心」打造高雄新地標

義消第7大隊顧問團團長助愛心餐盒

親人遇害失依靠疫情又狂襲　犯保協會緊急援助

台南安心即時上工資格放寬

別將病毒帶回家　林右昌籲力行防疫新生活

更多熱門

相關新聞

陳致中也挺！高雄藍營疾呼鄰長打疫苗　陳其邁曝現況

陳致中也挺！高雄藍營疾呼鄰長打疫苗　陳其邁曝現況

台中市政府率六都之先，開放1萬3000名鄰長施打疫苗，現在國民黨高雄市議員也希望陳其邁重新考量，讓協助接種疫苗、發送通知單的鄰長早日獲得保障，就連民進黨市議員陳致中也喊話希望能將鄰長納入，但陳其邁表示，目前疫苗數量只夠打到72歲以上的長輩，數量是真的不足。

雲林開第一槍！殯葬人員列優先打疫苗名冊

雲林開第一槍！殯葬人員列優先打疫苗名冊

注意！簡訊詐騙猖獗　台中銀要民眾注意7大點

注意！簡訊詐騙猖獗　台中銀要民眾注意7大點

一張圖秒懂　疫苗什麼情況下不可施打

一張圖秒懂　疫苗什麼情況下不可施打

全聯購物後咳嗽確診　台中火鍋店女關店一個月也中

全聯購物後咳嗽確診　台中火鍋店女關店一個月也中

關鍵字：

疫情詐騙投資轉帳

讀者迴響

熱門新聞

意外悶死6個月大女兒　新手爸爸難過到跳樓身亡

張晨光赴陸直播賣貨哭了！

24K男辦貸款！缺1條件遭打槍：八大是孤兒

天堂M帳號創天價　1450萬成交

姐妹同姿勢睡覺！中間臘腸也一樣

23歲校花「流出2段不雅片」認了

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

快訊／今增127例本土病例！再增20例死亡

醫揭「4部位狂噴汗」恐是身體警訊！2族群腋下最常濕

靠股票賺破千萬！他曝「選股6關鍵」：4年沒賠過

「高顏值自拍」北漂哥求租套房　6千人迷暈

恍惚女露乳遊蕩　呢喃「被XX了」

「最愛手搖飲」曝！蔡阿嘎見第2名：大學生很愛

抹茶山失聯3個月！宜蘭女下半身遺體找到了

民進黨反對國產疫苗三期臨床　封殺國外疫苗

更多

最夯影音

更多
「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束

「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束
柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面