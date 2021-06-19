電話那頭嬌喊「葛格」　高雄男「茫酥酥」跨海投資

▲高雄市新興區一名老翁被詐騙集團透過通訊軟體要求他投資，所幸被機靈的行員及警方成功阻止。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市新興區一名老翁被詐騙集團利用人心惶惶的疫情期間，透過通訊軟體要求他投資，老翁不疑有他，前往銀行轉帳時，被機靈的行員發現可疑立刻報警處理，所幸經警方及時阻止才沒有上當受騙。

這起詐騙案件是發生在18日下午2點左右，中正三路派出所接獲轄內某家銀行行員報警，指出一名69歲的劉姓老翁正要匯款2000港幣至海外帳戶，驚覺老翁遭到詐騙，立刻報警處理。警方到場了解時，詐騙人員還透過LINE傳送訊息詢問：「哥哥(老翁)你在哪裡呀」，老翁回：「妹妹我在銀行轉帳，結果不能轉，是詐騙集團」，詐騙人員回：「哥哥你別開玩笑了」，老翁回：「真的啊」。

▲詐騙集團成員利用LINE傳送嬌滴滴的訊息給老翁。（圖／記者吳世龍翻攝）

員警見狀立刻要求老翁不要再回任何訊息，並告知他說，行員已發現轉帳的帳戶是國外的帳戶，也沒有這種小額投資獲利的方式，這些全部都是詐騙集團慣用的手法，勸說老翁千萬不要上當受騙，這時他才驚覺原來自己遭詐騙，也十分感謝行員及警方的幫忙。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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