禾馨違規接種疫苗81人　營運長曝挨罰主因：我必須謝謝高嘉瑜

記者黃翊婷／綜合報導

禾馨醫療被台北市政府點名違規施打疫苗，確定挨罰230萬元，並終止疫苗合約診所資格。禾馨醫療營運長林思宏23日凌晨0時許在臉書PO文回應，市府可以開罰，禾馨也有申訴的權利，雖然他不認識立委高嘉瑜，雙方也沒有通過電話，但還是很謝謝高嘉瑜在禾馨最需要疫苗時，願意幫忙協調，「市府是人民的公僕，當他換了想法時，我們做什麼都會像是偷搶。」

▲林思宏在記者會上公布883人的施打名冊。（圖／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

禾馨醫療被點名違規施打疫苗，雖然營運長林思宏21日出示883人的施打名冊，強調一切都是按照規定施打，但北市府仍認定上傳名單確實有非醫事人員。依據北市府公布的資訊顯示，禾馨醫療總共接種990人，違規81人，共裁罰230萬元。

對此，林思宏22日接受媒體採訪時，表明會請律師向北市府申訴。他23日凌晨0時許在臉書PO文再度重申會進行申訴，並表示北市府可以開罰，禾馨也有申訴的權利，開罰的主要原因應該是認知上的差異，「舉個其中之一的例子好了，廚務人員，禾馨民權的廚務人員薪水是民權付的，就歸屬民權，屬於1類非醫事人員，所以可以打疫苗。」

▲林思宏在文中向高嘉瑜道謝。（圖／記者屠惠剛攝）

林思宏接著以士林月中的廚房人員為例，因為月中的「月子餐」規定要成立公司，所以「月中廚房」為了合乎規定成立「禾膳股份有限公司」，因此不屬於1至3類對象，不可以打疫苗，「同樣是穿梭在院所內送餐的廚務人員，一個合法可以打，一個不合法不可以打，在我們造冊施打時確實沒有想這麼多，這18人施打，市府裁罰小士林50萬元。」

另外，對於立委高嘉瑜身陷關說風暴，林思宏也在文末強調，自己並不認識高嘉瑜，雙方也沒有通過電話，但高確實協助禾馨設立母嬰相對安全的環境，並在禾馨最需要疫苗時願意幫忙協調，「我必須謝謝高嘉瑜委員」，雖然這樣寫可能會引來許多反向留言，但他還是要說謝謝，真心感謝，「最後，市府是人民的公僕，當他換了想法時，我們做什麼都會像是偷搶。」

▼林思宏臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／林思宏醫師）