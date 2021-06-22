高雄女按喇叭遭踹車！惡煞違停「亮球棒叫囂」　她嚇哭報警

記者吳世龍／高雄報導

高雄市苓雅區日前發生一起行車糾紛，一女子開車時被違停路邊的自小客車擋住，她輕按喇叭示警，不料卻引來自小客車男駕駛不滿，竟下車拍打車身、踹踢車門，甚至拿出球棒大聲喝斥，嚇得女駕駛躲車上哭著報警。警方根據女駕駛提供的影片，通知車主到案說明。

▲高雄一名男子不滿後方女駕駛按喇叭，竟下車拍打對方車身、踹踢車門。（圖／臉書粉絲專頁「翻轉大高屏交通違規」翻攝）

警方表示，這起行車糾紛是發生在18日下午2點左右，邱女開車行經中正二路與泰豐街口時，行駛在她前方的白色自小客車，不知為何突然違停在路口，導致她無法右轉進入泰順街，邱女輕按喇叭二聲，不料卻引起自小客車的陶姓男子不滿，下車拍打車身、踹踢車門，甚至還從後車廂內拿出球棒大聲叫囂，邱女被這驚悚景象嚇得只能躲在車上報警求助。

▲高雄一名男子不滿後方女駕駛按喇叭，竟下車拍打對方車身、踹踢車門。（圖／臉書粉絲專頁「翻轉大高屏交通違規」翻攝）

臉書粉絲專頁「翻轉大高屏交通違規」上傳此段行車記錄器影片，許多網友也紛紛在底下留言，有人說：「這種人就是欠告，告下去看他還兇不兇」、「我在想女駕駛到底有多壯讓他感到有必要拿出棒棍？」警方獲報到現場後，陶姓男子已駕車離開現場，目前依據邱女提供的錄影畫面，通知陶男到案說明。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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