防疫警戒「微解封」　黃偉哲：建議中央開放性場館及校園運動場解封

▲台南市長黃偉哲表示，會建議中央在防疫措施做好下，開放性場館及校園運動場解封。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲針對防疫警戒「微解封」進一步說明指出，市府會在25日會跟中央來做最後進一步確認，在28日解封之前，可能在25或26日時中央就會進一步宣布，在中央宣布以全國一致的範圍內，市府絕對尊重中央指揮，在各地有被授權做小微調部分，市府會做小微調。

黃偉哲說，之前他提過在開放性的場館以及校園運動場，在暑假期間，這段時間事實上只要戴口罩做好防疫措施，進行現場人流管制，是可以思考的解封，這點意見會再三來跟中央反映，但是最後聽中央最後決定。

黃偉哲說，至於北部的地方首長，他們有他們各自對疫情的判斷所做的決定，市府都予以尊重，但是在南部的部分，在不影響到整體防疫的條件下，市府會跟中央做進一步的確認跟建議。

此外，黃偉哲對於從5月24日台南開始推出「台南便利送」以來，協助了不少市場的攤商以及家戶的家庭主婦時表示，一方面攤商度過難關，一方面主婦得到便利，那所以市府也拓展了許多的行銷管道。目前市府與36個公寓大廈來合作，例如成功大學的盧戊區，22日也揪團買100組生鮮蔬果。此外，我們有14個市場、11個商圈，目前也都加入台南便利送，還有這個大賣場，像家樂福，市府也陸陸續續在拓展其他的大賣場來加入。

黃偉哲說，總計到現在為止，超過8百家的業者加入，總計有7千筆訂單，超過380萬元的訂貨金額，所以台南便利送希望能夠帶給市民便利、攤商便利、小黃運將便利，大家都方便，那這個部分我們會全力來推動。

黃偉哲進一步說明，台南便利送剛開始的時候，是因為疫情影響，要讓攤商在度小月的時候能夠另外的收入來維持，但是疫情過後就變成市場機制，如果家庭主婦用起來覺得好用，那攤商覺得可能也對於他們的業績有幫助，那計程車的運將大哥他們也覺得說有增加，平常載人，那有時候可以載貨，那這樣的話，三方面都有意願的話，那看不出有任何不繼續的道理。

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