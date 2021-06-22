士林長照爆6／8出現第一例確診　北市遭控延誤、沒開家屬說明會

▲士林某長照機構外觀。（圖／記者許靖騏攝）

記者袁茵／台北報導

台北市士林區某長照機構爆發群聚感染，8日發生至今已有48人確診、3人染疫身亡，台北市副市長黃珊珊21日在記者會中稱，市府於6月14日處理，並未耽誤且還有舉辦過家屬說明會，但仍傳出有家屬、業者打臉表示根本就沒召開過家屬說明會。

士林某長照機構爆發群聚感染，北市衛生局20日傍晚說25人陽性，後來當天傍晚又被踢爆是47確診、3死，21日中央還更新數字，增加1名住民確診，總計48名個案。該長照機構業者稱，衛生局早在8日就知道有長者確診，卻不進行疫調、隔離、全院快篩，僅要求機構自主落實分艙分流、加強清消，直到14日才進駐機構全院採檢。

對此，台北市副市長黃珊珊21日於記者會中表示，6月14日衛生局接到相關資料後有回報，因為之前市府有處理過信義區某住宿型長照機構群聚確診的經驗，因此第一時間要求衛生局立刻做全面快篩，並由新光醫院直接進駐，收治陽性確診者，衛生局在發生狀況後就進行完整處理。

至於6月14日之前的部分，黃珊珊當時說，因為中央本來就公布因應住宿型長照機構的新冠肺炎管制措施指引，如果是外來的，就先協助做分艙分流，當後來不斷發生確診個案，這個機構已沒辦法處理，因此由北市府立即接管，並沒有耽誤任何時間，且也有召開過家屬說明會，每位家屬都很清楚知道處理過程，也沒有家屬反映不滿意，所以該機構狀況目前都在掌控中。

不過，22日有家屬打臉黃珊珊說法，直指該機構陸續發生多人確診，並沒有告知家屬，自己一直到6月15日家人確診之後，才得知院內發生群聚感染，且6月8日機構出現第一名確診者，6月9日進行全院快篩時，衛生局並沒派員到場監督，只要求業者以照片紀錄。

此外，該長照機構22日受訪時也表示，衛生局當初要求開LINE群組，但並非每個家屬都能使用LINE，因此只能打電話聯繫，衛生局沒有召開家屬說明會。

記者22日上午實際致電給北市衛生局長照科長劉惠賢，截至截稿前皆未獲得回應。

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）