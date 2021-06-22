雲端最前線／美援250萬莫德納！北市疫情爆 628解封無望？

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北農20名員工18位批發市場和零批場攤位承銷商，以及7名派遣工，總計45人確診，以及士林某長照機構爆發群聚感染導致47人染疫，其中3人身亡。讓台北市疫情再受到全國關注，中央政府也出手協助，同意撥4000支疫苗供北農人員施打。中央地方攜手，是否能順利化解台北市這波危機？《雲端最前線》22日邀請立法委員蔡壁如以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

總統蔡英文21日接受視訊連線訪問時，針對美國援助250萬劑莫德納一事表示，感謝美國在短時間給台灣支持，且這是美國總統層級的決策；她強調，台灣與美國是相互協助的好朋友關係，台灣給美國口罩，而美國則回贈疫苗給台灣。至於在野黨批評台灣是「疫苗乞丐」，蔡英文則回應，朋友間互助之事，乞丐的說法並不恰當。疫苗陸續到位，接下來政府該如何提升施打率？

台灣這波新冠肺炎本土疫情已經延燒一個月，近期終於看見趨緩跡象。指揮官陳時中也坦言「確診數字下降中。」眼看6/28三級期限將至，這兩日又爆出北農群聚，三級警戒是否取消仍有待觀察。指揮中心將在今下午兩點召開記者會，說明最新疫情資訊。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。