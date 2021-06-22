醫1個月前大膽分析「疫情見曙光」　今曝解封2個選擇：清零難預測

▲全台單日新增確診人數降至兩位數。（圖／記者湯興漢攝）

記者張靖榕／綜合報導

全台確診病例進入三級警戒以來，21日首度單日新增跌破百例以下，衛福部草屯療養院醫師沈政男拉出近一個月前的分析，當時表示早已看到疫情曙光，如今台灣眼見即將把疫情控制下來，沈醫師也表示，未來若剩單日30、40例是否解封，要看人民敢不敢，若不敢就必須清零後才能解封，而解封過後事態會如何發展，只有到時候才會知道。

沈醫師21日晚間在臉書先回顧5月中疫情大爆發時，當時大家都害怕接下來幾個月日子難過了，到了5月底時看到疫情未改善，許多人也喊2個月後才會見到曙光；然而沈醫師拿出5月底時自己被新聞媒體引述的看法表示，他當時就說2個月才看到曙光太久，「現在就已經看到了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「台灣就是可以控制這麼嚴重的疫情，而且只花了5個禮拜」，沈醫師表示台灣遏制疫情速度幾乎可說世界最快，比COVID-19爆發地武漢還要強大，「而且，注意了，台灣不靠疫苗，就把alpha病毒壓制下來了。」

沈醫師接著指出事實上6月14日其實就已出現單日百例以下確診，是因為後續一波小型家戶感染導致確診數字再拉高一波，而小型家戶感染的出現每隔一星期就出現一波。他認為台灣之所以能控制疫情，是因為疫情最嚴重的雙北控制住了，但現在還有人在罵柯文哲、侯友宜，懷疑他們擺爛不處理，「其實都是政治口水了」。

疫情下降後社會最關注的議題變是解封，但是否解封、解封標準為何、解封後疫情會怎麼發展，仍相當有爭議。對此，沈醫師提供一個問題讓大家想一想，若已經降至每日新增30、40例，「你敢不敢讓孩子到學校上課、吃營養午餐？或者你敢不敢到小吃店吃一碗牛肉麵？」不敢的話就必須延至清零後才能解封，但何時能夠清零，是與疫調和匡列技術有關係的，難以預測。

不過沈醫師也說若每日新增30、40例，家長願意讓孩子到教室上課，自己也感去小吃店做下來吃飯，「那麼要解封就不難了」，「解封會怎樣，只有真的解封以後才會知道。」