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南檢檢察長接種爆爭議　黃偉哲「如指揮防疫」打疫苗並不為過

▲台南市長黃偉哲對台南地檢署檢察長葉淑文施打疫苗一事表示，機關首長指揮防疫，施打苗並不為過。（圖／記者林悅翻攝）

▲黃偉哲對台南地檢署檢察長葉淑文施打疫苗一事表示，機關首長如指揮防疫，打疫苗並不為過。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署檢察長葉淑文，被其他地檢署檢察官指控涉「偷跑」打疫苗，引爆爭議，台南市長黃偉哲22日上午指出，任何人有沒有施打疫苗是屬於個資，市府都不予證實，但純粹就機關首長來講，只要有負責機關防疫工作的指揮，施打疫苗並不為過，更何況中央也已經認可，檢察官列第2類優先施打。黃說，此事是否牽涉檢察系統人事傾軋，不予置評，該怎麼做，就怎麼做。

據了解，南檢檢察長葉淑文22日上午發布聲明指出：「關於洪佳業檢察官昨天張貼於檢察官論壇擬告發本人乙事，本人尊重個人言論自由，亦不願流於口水之爭，徒引紛擾，並坦蕩的願接受司法的檢驗，然昨日下午卻見洪檢察官在體系內部檢察官論壇內所登擬告發之臆測內容，一字不漏見諸各大媒體，此種透過媒體未審先判 ，除造成一般民眾誤解司法之公正性外，更傷害司法官視為生命之清譽，令人遺憾，為正視聽，本人已於昨日向上級長官提出自請調查，以證清白。葉淑文敬上，110/6/22」。

台南地檢署林轉達葉淑文檢察長對各界關心表示感謝，並強調所有的回應都以該聲明為準，不再對外說明。

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