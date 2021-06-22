沈富雄曝「6／28解封」4關鍵　悲嘆「完了！恐再等2個月」

▲628能解封？成為各界關注焦點。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者邱晟軒／綜合報導

6月28日究竟三級警戒能否解封或降級？對此，前立委沈富雄今（22日）表示，目前的疫情除了雙北及桃園外，可說已經雲淡風輕，但當問及何時解除三級警戒時，各方的態度不一，直呼「完了！恐怕還得等1~2個月」，這段期間，將哀鴻遍野，倒閉潮接踵而至。

沈富雄在臉書發文指出，防疫如棒球賽，先發再完美，還得靠救援及終局投手完封，上下半場的一氣呵成，靠接軌，接軌有雙重，國際上，國與國的接軌靠疫苗，具體而言就是疫苗護照，國內人與人的接軌靠民心，上半場自得，下半場驚恐，在兩極端間過度擺盪，接不了軌，「接軌不順的元凶是蔡英文，幫凶是陳時中。」

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▲指揮官陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

沈富雄說，蔡英文滿腦子的抗中親美，在防疫戰中滲進過多的政治考量，外行領導內行，在疫苗採購上犯了大錯，陳時中唯蔡之命是聽，自己又剛愎自用，以半吊子的醫療專業操控全局，欠缺全國性政經運籌的眼光。

提到6月28日能否解封或降級，沈富雄指出，目前的疫情除了雙北及桃園外，可說已經雲淡風輕，但當問及何時解除三級警戒時，各方的態度不一。他指出陳時中認為要等疫苗覆蓋率足以抑止任何疫情反彈、侯友宜與柯文哲則要等「清零」、各地諸侯一致反對6月28日解除三級、而民調則呈現86%贊成繼續封。

沈富雄表示，看了各界的主張，不得不擲筆大嘆，「完了！恐怕還得等1~2個月，這段期間，將哀鴻遍野，倒閉潮接踵而至。」

沈富雄最後呼籲，陳時中團隊把上半場人民的自得、自滿、自豪導向如今末日般的驚恐，國民黨罵，你也跟著罵，罵到人民非再見「嘉玲」不可，以今日的疫情，搬出上半場的老戰術「匡列、疫調、隔離、斷鍊」即可，同時加緊接種疫苗，「陳時中團隊中沒有財經人才是一個很大的敗筆。」

▼628能解封？成為各界矚目話題。（圖／記者屠惠剛攝）