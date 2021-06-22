疫苗到貨率曝光！AZ僅1.2%　國民黨團一句話嗆陳時中

▲疫苗到貨量統計。（圖／國民黨團提供）

記者楊蕓／台北報導

針對民進黨團指國民黨團扭曲對政府採購疫苗的努力，逼迫政府買對岸生產的疫苗。國民黨團22日舉出我國疫苗到貨統計，目前總採購量2981萬劑，到貨量111.66萬劑，到貨率僅有3.7%。國民黨團強調，從來沒有要求過政府買大陸疫苗，民進黨不要亂扣紅帽子來模糊焦點，而人民卑微的要求安全的國際疫苗，為什麼蔡英文、陳時中都做不到，「誰執政，誰負責！給我疫苗，其餘免談！」

「少廢話，快去買疫苗！」國民黨團開嗆，民進黨團如果可以在八月底前買到3000萬劑疫苗，救全民脫離疫情的困境，國民黨團被罵3000萬次也甘願。然而，民進黨現在買不到疫苗，又想甩鍋給國民黨，「民進黨大立委們，回選區慰問那些染疫身亡的家屬、打了疫苗猝死的民眾家屬吧！你們現在還有空在這裡噴口水！搞認知作戰！抺紅國民黨！你當全民是傻子嗎？」

國民黨團質疑，他們幫全民發聲，就是要有疫苗，「如此卑微的要求，為什麼蔡英文、為什麼陳時中、為什麼民進黨團就是做不到？就是不想做？卻每天找國民黨團噴口水。」

國民黨團強調，人民要求不多，給小百姓安全、有免疫力的國際認證疫苗，經濟可以復甦，不必等政府紓困，過著正常、簡單、有尊嚴的日子，要求「誰執政，誰負責！給我疫苗，其餘免談！」