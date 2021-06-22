民進黨團要江啟臣公開表態　是否願意背書「疫苗乞丐」說法

▲民進黨團召開「KMT反美反日毫不掩飾，中國小弟以疫逼統」線上記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團臉書直播畫面）



記者林銘翰／台北報導

美國政府援助台灣250萬劑莫德納疫苗，國民黨革命實踐研究院院長羅智強形容，台灣超前部署就是當「疫苗乞丐」，引起藍綠雙方論戰。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政22日要求，國民黨主席江啟臣應該出面表態，是否願意為疫苗乞丐的說法背書。

民進黨團22日上午召開「KMT反美反日毫不掩飾，中國小弟以疫逼統」線上記者會，與會者包括羅致政、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨立委鄭運鵬等人。

羅致政表示，國民黨應該出來公開表態，因為這不是羅智強、特定政治人物的問題，他要求江啟臣、國民黨中央或是國民黨團，清楚告訴大家「他們背不背書所謂疫苗乞丐的說法」。

羅致政呼籲，國民黨不要含混帶過，這只有背書或者反對，如果國民黨反對疫苗乞丐的說法，自己的革命實踐研究院幹部卻說出這樣的話，國民黨又不敢表態背書，這是很奇怪的事情。

劉世芳表示，有關疫苗乞丐這個字，其實已經引起台灣人民非常大的反彈，非常遺憾江啟臣不予譴責、進行內部重新檢討，反而用這種比較隱晦的方式背書，「我想這是因為嫉妒現在台美關係非常好」。

劉世芳指出，在總統蔡英文的領導下，台灣的對外關係是一點一滴、一步一步累積起來，當大家看到250萬劑的莫德納疫苗到台灣來，除了感謝美國願意幫忙之外，也是因為很多外交、國安人員的大力幫忙，才可以完成這樣的使命。

劉世芳批評，在野黨沒有贊成就算了，還用這樣酸言酸語的方式，並不符合國際禮儀、外交應該有的言行舉止，還是呼籲江啟臣最好能夠約束自己革命實踐研究院院長所講的話，否則大家只會一直看低國民黨對台灣的貢獻。

劉世芳質疑，如果用這樣的方式繼續推演下去，就不免要回到在二次世界大戰時期，「美國送給台灣很多幫忙，那時候是不是乞丐的行為呢」，呼籲國民黨不要用雙標的方式，回應台灣跟美國現在的國際關係是越來越好。

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