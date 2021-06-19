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3Q哥驚爆300劑疫苗被丟掉　中市府認了「2情況」會這樣做

▲▼立委陳柏惟爆料稱，海線某疫苗施打站出現疫苗打不完可能要丟掉。（圖／翻攝臉書）

▲陳柏惟爆料稱，海線某疫苗施打站出現疫苗打不完可能要丟掉。（圖／翻攝臉書）

記者李忠憲／台中報導

國內長者施打疫苗後猝死案例頻傳，讓長者與家屬猶豫導致施打率下降。立委陳柏惟19日臉書驚爆，海線有「報八百打五百其他疫苗丟掉」情況發生，引發網友撻伐直呼「太浪費！」中市府對此澄清，絕對沒有丟掉，但不否認如果剩一點無人可打，就可能丟掉。

立委陳柏惟今天下午在臉書粉專發文稱，國際疫苗陸續抵達，「台中海線傳出報八百打五百其他疫苗丟掉的情況，如同上次我強調挑戰來自於分配與施打能量，希冀未來可以避免浪費疫苗的情況。我們會繼續跟國際務實爭取」他希望政府重視第一線應變的能力，他會跟衛福部反應，現場的部分會委請市議員跟市府保持溝通。

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▲▼立委陳柏惟爆料稱，海線某疫苗施打站出現疫苗打不完可能要丟掉。（圖／翻攝臉書）

▲▼立委陳柏惟爆料稱，海線某疫苗施打站出現疫苗打不完可能要丟掉。（圖／翻攝臉書）

留言中也可看到二張醫師臉書截圖，內容提到「跟我說會來800人，結果來不到一半！悲哀的效率！民政局好棒棒」、「我僅存的針，準備不用了！因為我再怎麼努力緊繃抽出來的，也贏不了那些被官僚丟到量」。

陳柏惟服務處也補充說，今天有基層醫師反應，列冊報發800劑疫苗，結果只施打500人。由於疫苗必須依名冊施打，剩下疫苗可能會面臨被丟棄報廢。目前醫師還在其他站施打疫苗，將待醫師施打結束後進行了解，再對外說明詳情。。

網友也熱議，有人認為「報八百打五百其他丟掉？太浪費了吧！」、「都是官僚作風惰性出事」、「建議嚴懲！然後在疫苗分配上獎勵施打率高且快的地區！不要再有浪費之情事，針針珍貴呀」、「把疫苗丟掉不可原諒」。

中市衛生局長曾梓展下午疫情記者會中，針對媒體提問關於陳柏惟提到的狀況，他表示，經他了解此說是來自海線大安、外埔區協助快打站施打疫苗的賴醫師。當初市府造冊造800人，實際上只來近400人。現場雖配800劑，但如果只打400劑，剩下400劑是原封不動拿回衛生所，絕對沒有丟掉。

他也說，所謂丟掉是指1瓶疫苗可打10人，但現場只打7人，若實在找不到1至6類人員可打，剩下一點就可能丟掉。

風量大、5公尺有感


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