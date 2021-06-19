醫帶長輩接種竟直擊「鄰長跟老人爭打」　怒轟：沙丁魚式排隊

▲長輩到疫苗接種站施打人數略為減少。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

全國已有44件長者施打疫苗後猝死憾事，影響長輩與家屬接種意願，台中市19日至中午為止也出現輕微的緩打潮，且有帶長輩前往的家屬發現，接種站「外面排隊如沙丁魚式」、「鄰長搶跟長輩打疫苗」，學日本只學皮毛，毫無防疫觀念。中市府表示，民眾到施打站有安排或不周到之處造成不便，市府表達歉意，會持續精進各項防疫作為。

國內開放高齡長輩施打疫苗，3天就傳出有44人施打後猝死，引發長輩與家屬憂慮。今天上午傳出，高雄市多處大型疫苗接種站長輩明顯減少許多，大多是醫事人員來施打疫苗。而台中市各疫苗接種站經觀察到中午，長輩到現場打疫苗人數也稍微減少，但影響不大。只是，有家屬帶長輩到場排隊要打疫苗，卻看到不少亂象，PO臉書斥責。

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▲▼沈醫師帶家中長輩到台中接種站打疫苗，批評外面排隊如沙丁魚，還有鄰長跟老人家爭打疫苗。（圖／翻攝沈醫師臉書）

心理醫師沈政男今天上午發文稱，他帶長輩到台中市區某國中活動中心打疫苗，「裡面施打說是滑輪式，外頭排隊區卻是沙丁魚式，完全沒有防疫概念。」，「更有好多鄰長在那邊搶著跟老人家排隊要打疫苗。」「學日本只學到皮毛」就會這樣，其實打疫苗應該用預約與社區診所施打。

他也說，今天台中陣雨連連，國中內不能停車，外頭根本沒車位，成了大家擠在校門口讓老人家下車的場面。讓他想起小時候下雨，媽媽拿著雨傘到學校來給他的景象。他懇求「拜託，能不能對老人家好一點？裡頭要掛號，還要等六十號才能打到，應該來不及吃午餐了。」

台中市政府表示，今、明兩天快打站只施打半天，觀察各地快打站的施打情形，80歲以上長者有見緩打潮，鄰長施打狀況正常，秩序大致上情況良好。由於今天上午台中下大雨，導致個別快打站有安排或不周到之處造成不便，市府表達歉意，也會持續精進各項防疫作為。

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