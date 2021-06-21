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96歲翁打AZ當天猝死！解剖喊卡原因曝　檢：3死亡案僅1件動刀

▲▼南韓今年8月底前，將預計有輝瑞、莫德納共8000萬劑疫苗到貨。（圖／達志影像／美聯社）

▲北市士林96歲朱姓老翁16日接種AZ疫苗當天猝死，原定22日解剖因排除疫苗關係決定不解剖。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區福華路1名96歲朱姓老翁16日上午接種AZ疫苗，返家後向家人表示身體不適於房間內休息，晚間突然倒地失去呼吸心跳，衛生局獲報後也前往採檢。士林地檢署表示原訂22日解剖，經家屬及檢方調查病歷後，排除為施打疫苗猝死，決定不解剖。另外，大同區同日也發生92歲老婦施打疫苗猝死也不解剖，僅剩淡水81歲婦22日將進行解剖。

96歲朱姓老翁與家人同住，16日上午在家人陪同下前往接種AZ疫苗，但他打完疫苗回家就跟家人表示「我身體不舒服」整個下午都於房間睡覺休息。直到晚間他仍感到不適，並請家人叫救護車，但消防人員抵達現場，老翁已經失去呼吸心跳，家屬一致同意放棄急救。

士林地檢署檢察官17日會同法醫相驗，並由法醫採檢送驗釐清老翁是否感染新冠肺炎，並確認死因為何，本原訂22日進行解剖，因採撿報告出爐為陰性，加上經家人及檢方清查病歷等後，也排除與施打疫苗有關，故決定不解剖。

士林地檢署指出，大同區92歲婦人6月15日前往接種疫苗，16日晚上猝死，也決定不解剖；僅剩淡水81歲女性洗腎患者施打疫苗猝死將在22日解剖釐清死因。

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