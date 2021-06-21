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雲豹能源捐1000組隔離衣及面罩　 黃偉哲感謝發揮大愛守護市民

▲雲豹能源公司捐贈1000組防護隔離衣及防護面罩予台南市政府，黃偉哲親自致贈感謝狀豹給能源公關長蔡沁瑜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲雲豹能源公司捐贈1000組防護隔離衣及防護面罩予台南市政府，黃偉哲親自致贈感謝狀豹給能源公關長蔡沁瑜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

雲豹能源公司為響應市長黃偉哲呼籲的公私協力共同防疫理念，捐贈1000組防護隔離衣及防護面罩予台南市政府，21日在市府舉辦捐贈儀式，黃偉哲親自致贈感謝狀豹給能源公關長蔡沁瑜，教育局副局長吳國珉、經發局副局長蕭富仁也到場表達感謝之意。

台南市長黃偉哲表示，感謝雲豹能源能捐贈許多防疫物資給第一線防疫人員，讓他們在市場工作或在教育單位均有保障，有更多的防護，也對市民健康相對幫助，這就是取之於社會、用之於社會的精神，希望透過民間企業拋磚引玉，發揮大愛，一同攜手守護市民健康。

這次物資由衛生局接收統籌分配，將依實際需求，其中350組防護衣及面罩提供教育局分配給即將登場的指考監考老師，守護師生們的健康安全；另外650個防護面罩優先配給市場處人員，由於市場處人員平時接觸人群眾多，雖南市府原已配給防護面罩，但面罩屬消耗物資，這批捐贈的防護面罩正好配上用場；至於650件防護隔離衣將給予暴露在高風險場所的第一線醫護人員使用。

▲雲豹能源公司捐贈1000組防護隔離衣及防護面罩予台南市政府，黃偉哲親自致贈感謝狀豹給能源公關長蔡沁瑜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

雲豹能源代表蔡沁瑜表示，由於自己是南部小孩，對台南有特殊情感，而台南家鄉味更是令她魂牽夢縈，許多回憶都跟美食有關，這次防疫作戰中，看見台南市政府在市場實聯制及課程線上直播付出許多努力及亮眼成果，雲豹能源也希望盡一份心力，提供台南的一線人員全面的防護物資。

教育局指出，教育局及所有學校秉持「阻絕傳染風險於校園之外」的理念推動防疫工作，守護每位師生健康安全，整體校園防疫成效深獲各界肯定，學校預計獲得350組防護隔離衣與面罩，將規劃送予支援指考監考人員及所屬學校的校護人員，因應執行校園緊急防疫工作，提升校園防疫能量。

經發局表示，疫情嚴峻期間，投入市場第一線的市府同仁非常多，收到雲豹能源科技捐贈的防護面罩後，在第一時間讓各市場的每位防疫同仁都能夠帶著裝備上戰場，同心協力地落實市場實聯制、協助民眾量額溫等防疫措施，在這一波的疫情，盡全力守護台南市民的健康。

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