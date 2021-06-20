250萬劑莫德納疫苗抵台　黃偉哲：台灣疫苗接種及時雨

▲美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，台南市長黃偉哲認為，這是台灣疫苗接種序列的及時雨，他也呼籲疫苗施打對象仍需遵照中央公布的接種順序趕快施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，20日將抵台，讓不少民眾對莫德納疫苗有所期待，台南市長黃偉哲認為，這是台灣疫苗接種序列的及時雨，他也呼籲疫苗施打對象仍需遵照中央公布的接種順序，且莫德納疫苗預估最快也要幾天後才會撥配地方，「該施打疫苗的，請趕快去施打」。

台南市長黃偉哲表示，美國急送台灣250萬劑莫德納疫苗，不僅見證了美國、日本跟台灣的友好關係，這批疫苗更是台灣疫苗接種序列的及時雨，台南市希望莫德納疫苗到達後，趕快接續起來，封緘之後就可以接續日本AZ疫苗的施打完畢。

黃偉哲強調，250萬劑莫德納疫苗抵台，讓台灣的疫苗施打計畫能夠順利進行，但他也呼籲台灣的長者、符合施打資格的民眾，都能夠趕快打施打，疫苗是不等人的，疫苗的列車會一直開過、一直開過，台南市希望力拼接種率。

黃偉哲說，台南市的疫苗能夠順利施打，要感謝美國、日本等友邦的支持，更感謝謝長廷大使、蕭美琴大使，由於他們在駐在國的地方力爭，為台灣的民眾健康而努力，非常感人，最後他也感謝台灣中央流行疫情指揮中心全體人員的努力。

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