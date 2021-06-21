開微解封第一槍！黃偉哲建議中央適度開放「古蹟、運動場、校園」

▲台南市長黃偉哲針對微解封回應，將要求中央適度開放大型戶外場域。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、戴若涵／台南報導

中央流行疫情指揮中心21日公布，國內新增75例本土確診個案，其中台南已多日「+0」，台南市長黃偉哲針對是否「微解封、分區解封」表示，將配合中央步調，也建議中央適度開放大型戶外場域，包括運動場、校園、古蹟等。

面對媒體提問，若中央宣布解封，台南有準備哪些地方可以開放嗎？黃偉哲21日於防疫記者會上回應，「這部分還在研議中，將配合中央步調，基本上想比照大家對於一些像大賣場或某些封閉地區，1人1坪，如果在戶外古蹟、場所，是不是可以比照這樣的方式微調開放，但這些都還沒定案，還需要跟中央討論」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南市長黃偉哲進一步說明，對於6月28日3級警戒期滿，可能分2種解封，他會建議中央戶外、古蹟、運動場和校園，可以適度對外開放。黃偉哲指出，大型戶外場域，如山上水道博物館、赤崁樓等古蹟等戶外場域適度開放。

此外，早上運動人民眾滿多的，目前是暑假，沒有學生的場域，如學校校園、運動場都可以考慮開放給民眾運動休閒使用，但這些開放場域使用後，每天都要做好清消工作。所以對於解封台南市遵照中央指示辦理，但他會建議古蹟、戶外、校園、運動場可以以總量管制方式適度開放。