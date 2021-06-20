等著打莫德納疫苗？　黃偉哲：該施打疫苗的人請趕快去施打

▲美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗20日將抵台，讓不少民眾對莫德納疫苗有所期待，反而減緩施打AZ疫苗的意願。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府20日舉行一級指揮中心防疫會議，由於美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗20日將抵台，讓不少民眾對莫德納疫苗有所期待，反而減緩施打AZ疫苗的意願，黃偉哲市長呼籲民眾，疫苗施打對象需遵照中央公布的接種順序，且莫德納疫苗預估最快也要幾天後才會撥配地方，該施打疫苗的，請趕快去施打！

台南市衛生局長許以霖報告疫情概況時表示，接下來施打疫苗年齡層將逐漸下修，接種人口數亦將持續增量，台南市政府將積極因應相關可能衍生的狀況，及時審慎調整和應對處理。

對於部分民眾期待等施打莫德納疫苗的心理，許以霖分析，疫苗都有一定保護力，沒有好壞之分，有被安排到疫苗的接種對象就該去接種，才能有效提升整體防疫的保護力。

民政局長姜淋煌則表示，隨著接下來開放施打人數越來越多，將請區公所和里長、里幹事全力協調分流，避免施打疫苗時出現群聚等狀況。

衛生局表示，為加速提升台南市民保護力，20日起展開台南市75歲以上及65歲以上具原住民身分者的AZ疫苗接種作業，提醒前往接種時務必攜帶「身分證」及「健保卡」到場。

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