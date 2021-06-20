防疫3級警戒28日能否解除　黃偉哲：中央做一致性決定

▲黃偉哲感謝日本及美國送疫苗，讓施打疫苗的順序能夠一直延續。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，中央流行疫情指揮中心陳時中部長有提過，由於3級警戒的規定、構成要件很清楚，是不是台南市能夠在6月28日解除3級警戒，這部分還需要中央流行疫情指揮中心做一個一致性的決定。

▲台南市長黃偉哲指出，台南市是否能夠在6月28日解除3級警戒，這需要中央流行疫情指揮中心做一個一致性的決定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長感謝來自美國的及時雨，從日本贈送給台灣的124萬劑AZ疫苗，到美國贈送給台灣的250萬劑莫德納疫苗，這個都是讓人家非常非常感謝的。除了見證台美關係、台日關係的堅定之外，其實也見證了來自民間的友誼。大家可以看到，不管是日本的疫苗、美國的疫苗，事實上在美國民間還有日本民間，都出了非常大的力量，來自美國國會的力量、來自日本國會的力量，都對他們的中央政府對於台灣防疫的努力，以及當初在日本311地震以及去年的疫情期間台灣所伸出的援手，相信都讓他們的民間有非常高度的肯定。

黃偉哲說，在美國也是一樣，繼美國3位參議員搭乘軍機來台灣宣布贈送台灣75萬劑疫苗之後，美國政府加碼增加175萬劑成為250萬劑，真的是非常謝謝來自美國官方跟民間的友誼。尤其謝謝駐日本代表處謝長廷大使，與駐美國代表處蕭美琴大使，以及所有同仁的努力，能夠讓疫苗在非常短的時間之內，能夠像及時雨一般來到台灣。一方面使得我們施打的順序能夠一直延續，一方面使得我們再配合我們所購買的，透過COVAX平台所購買的疫苗這樣一直接續下去，就會讓我們疫苗的施打相對地順利。

黃偉哲說，他呼籲國人朋友、同胞，施打的疫苗都是經過WHO，也經過國際上的認證，一個有效而且相當好的疫苗，這個部分沒有什麼良莠的差別。也許防護力有高有低，沒有一種疫苗防護力是百分之百的，所以說就像過去大家所非常踴躍想要施打的流感疫苗一樣，流感疫苗的防護力也沒有百分之百，但是會讓你就算受到流感病毒的感染，轉成重症、失去寶貴生命的機會降到很低，相對地保護了民眾的健康跟安全。

黃偉哲說，這段時間還有水情也轉趨紓緩，可以看到最近幾個大的水庫從北到南水庫都一直有挹注，一方面謝謝老天，一方面謝謝老朋友，我們也希望說我們的市民朋友們，一方面珍惜這個友誼，一方面患難的時候就知道誰是真朋友，另一方面也請市民朋友踴躍來施打。

黃偉哲說明指出，直白地說，各種疫苗有不同的儲存運送條件，像AZ疫苗有AZ疫苗的條件，那輝瑞疫苗有輝瑞疫苗的條件，目前為止，輝瑞疫苗的儲存條件是最嚴苛的、最嚴格的，那Novavax 現在已經剛剛獲得美國的授證，他有他的條件，還有BNT疫苗，包括台積電，包括鴻海，還有包括政府購買的BNT疫苗，他有它不同的條件，莫德納有莫德納不同的條件，還有包括嬌生有不同的條件，所以因應不同條件的疫苗施打，也要看醫療院所的疫苗儲放條件，有的診所的冰箱就沒有辦法提供更低溫的條件，所以配置的疫苗的條件可能就不一樣，市府也好，衛生局也好，都會去努力把這個條件做一個清查了解，避免好不容易爭取到的疫苗結果，卻因存放條件沒有辦法配合，造成疫苗無效，或是造成資源浪費，或是造成疫苗打在人身上，結果發現疫苗已經無效，這個在日本就曾經發生過，所以我們一定會注意到這個部分。

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