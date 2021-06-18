88歲嬤打AZ後冒冷汗昏迷！送醫折磨1天亡　兒淚喊：不要解剖我媽

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣截至昨(17)日中午為止接獲3起長者接種疫苗後死亡個案，四湖鄉88歲的吳許姓老婦，有心臟病、狹心症、痛風等疾病，長者在15日施打疫苗後，就出現身體不舒服，16日因病況加遽，經送醫急救仍不治死亡。老婦的兒子表示，媽媽離世，家人都很難過，也希望保留逝者完整大體，不希望解剖。

▲吳許姓老婦的兒子表示，媽媽離世，家人都很難過，也希望保留逝者完整大體，他說「叫家屬要解剖，哪一個家屬同意？」（圖／記者蔡佩旻翻攝）

居住四湖鄉的88歲吳許姓老婦，15日在家屬陪同下前往快打站接種AZ疫苗，未料回到家約4小時後身體突然不適，隨即送醫治療未見好轉，家屬不忍老婦受苦，忍痛帶回家料理後事。雲林縣長張麗善昨(17)日下午前往長者家中慰問，並致上20萬慰助金。

衛生局長曾春美說，以統計學來看，每天90歲以上老人會有15位死亡，疫苗施打和長者死因是否有關或屬巧合，有待病理報告釐清。

吳許姓老婦的兒子表示，母親在15日下午3點多由家人陪同接種疫苗，當晚7點多身體冒冷汗，幾近昏迷狀態緊急送醫，院方量測血壓、心跳偏低，也請來心臟科醫師會診，一直到隔日凌晨狀況仍未好轉，家屬最後忍痛將她帶回家中辦理後事。吳許姓老婦的兒子提到，媽媽離世，家人都很難過，也希望保留逝者完整大體，他說「叫家屬要解剖，哪一個家屬同意？」

▲雲林縣長張麗善昨(17)日下午前往四湖鄉長者家中慰問，並致上20萬慰助金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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