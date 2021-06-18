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車窗都破了！民眾直擊警圍捕超驚險　涉毒嫌犯逃1日落網罪加2條

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣崙背鄉16日有民眾直擊警察查攔捕嫌犯，駕駛白車的嫌犯宛如亡命之徒，不顧警方已破窗，竟猛踩油門逃離，驚險畫面全被拍下，畫面傳出後遭其他民眾貼上臉書誤指敲窗聲為槍聲，加上文字表述寫開槍，嫌犯逃脫畫面在網路傳開。警方第一時間竟是追出拍攝影像民眾製作筆錄，今(18)日宣告嫌犯逮回歸案。

▲案發後西螺警分局與刑警大隊成立專案小組查緝，終於在昨(17)日深夜持臺灣雲林地方檢察署拘票在崙背鄉將李男拘提到案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案發後西螺警分局與刑警大隊成立專案小組查緝，終於在昨(17)日深夜持臺灣雲林地方檢察署拘票在崙背鄉將李男拘提到案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

16日上午有民眾在崙背圓環附近直擊警方攔查嫌犯的驚險過程，並將影像拍下傳至群組，警察英勇攔阻畫面瞬時遭轉傳討論，卻被其他民眾轉發至臉書，除誤指敲窗聲為槍聲也字述「駕駛車窗被打破了還沒辦法抓下來」。

▲案發後西螺警分局與刑警大隊成立專案小組查緝，終於在昨(17)日深夜持臺灣雲林地方檢察署拘票在崙背鄉將李男拘提到案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲鑑識人員針對犯嫌車輛進行採證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

拍攝畫面的民眾向媒體指出，昨日公司突然來了5名便衣警員，要求查看手機確認與臉書貼文者之關係，將影片從臉書下架，更要求其下班後至派出所製作筆錄，該民眾雖對警方突來的作為感到驚嚇與不解，仍在下班後配合至派出所花近1小時製作筆錄，過程中警方表示，貼文者所字述「開兩槍」涉嫌違反社會秩序維護法可依法開罰，而拍攝者與分享影片之同事2人是以證人身份製作筆錄，但他們跟貼文者完全不認識。

▲案發後西螺警分局與刑警大隊成立專案小組查緝，終於在昨(17)日深夜持臺灣雲林地方檢察署拘票在崙背鄉將李男拘提到案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲16日上午有民眾在崙背鄉直擊警方攔查嫌犯的驚險過程，誤指敲窗聲為槍聲並字述「駕駛車窗被打破了還沒辦法抓下來」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

民眾認為，影片在網路遭傳開後，看圖說故事的大有人在，警方大可在留言處釐清沒有開槍即可，何必大費周章地調閱路口監視器，查出拍攝民眾的車牌而找上門，讓人有白色恐怖的感覺，更要求民眾在私人line群組，貼出臉書貼文截圖發問是否有人認識誤述狀況的貼文者。民眾說，感覺抓貼文者比抓嫌犯還勤勞，但警方態度良好，筆錄完畢有感謝2人的配合。

▲案發後西螺警分局與刑警大隊成立專案小組查緝，終於在昨(17)日深夜持臺灣雲林地方檢察署拘票在崙背鄉將李男拘提到案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲李男拒絕配合攔查並撞警車逃逸，罪加兩條，警方依案妨害公務、毀損等罪嫌移送臺灣雲林地方檢察署偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺警分局表示，針對逃逸嫌犯，案發後西螺警分局與刑警大隊成立專案小組查緝，終於在昨(17)日深夜持臺灣雲林地方檢察署拘票在崙背鄉將李男拘提到案。現場查扣海洛因毒品5包共毛重51.06公克、安非他命毒品7包共毛重162.9公克、新台幣43萬餘元、電子磅秤及手機等證物，全案依涉嫌毒品危害防制條例、妨害公務、毀損等罪嫌，將李嫌移送臺灣雲林地方檢察署偵辦。

西螺警分局長張明盛表示，雖值疫情嚴峻，但守護治安無假期，本分局將持續貫徹打擊毒品犯罪之決心，以淨化社會治安。

▲案發後西螺警分局與刑警大隊成立專案小組查緝，終於在昨(17)日深夜持臺灣雲林地方檢察署拘票在崙背鄉將李男拘提到案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲李男拒絕配合攔查並撞警車逃逸，罪加兩條，警方依案妨害公務、毀損等罪嫌移送臺灣雲林地方檢察署偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方查扣海洛因毒品5包共毛重51.06公克、安非他命毒品7包共毛重162.9公克、新台幣43萬餘元、電子磅秤及手機等證物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方查扣海洛因毒品5包共毛重51.06公克、安非他命毒品7包共毛重162.9公克、新台幣43萬餘元、電子磅秤及手機等證物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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