快訊／基隆媽因兒染疫被匡列居隔　PCR一採陰7天後轉陽確診

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心今（20日）公布國內新增本土個107案例，確診個案新增11例死亡；基隆市增1例，累計共278人染疫。基隆市長林右昌公布1例確診個案，家庭群聚感染，PCR檢測1採陰，6/19日身體不適就醫，經採檢確診。

林右昌表示，20日CDC公布基隆1例確診個案，（案14084）70多歲女性，為（案12410）50多歲男性的母親，一同被匡列居家隔離，6/12日接觸者PCR採檢陰性，6/19日身體不適就醫，採檢確診，收治醫院治療。

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▲6月20日基隆公布確診個案。（圖／基隆市政府提供）

林右昌指出，基隆市確診個案，已連續6天維持在5例以內，不過病毒非常狡猾，呼籲大家仍要做好自身防疫工作，把疫情守穩；另外，由於近來國內疫情趨緩，大家開始討論三級警戒降級的問題，但他認為防疫工作絕不能鬆懈，國外很多城市在封城及解封之間來來回回，防疫工作稍有鬆懈，很快就會反彈。

林右昌強調，「同島一命」北北基桃是共同生活圈，沒有辦法分割，只要其中一個城市沒有緩下來，就絕不能鬆懈，一旦鬆懈就會讓大家一個多月來的辛苦前功盡棄，面對當前疫情跟病毒的威脅，我們沒有鬆懈的本錢。

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