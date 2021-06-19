基隆80歲↑長輩第2波接種首日5成　85歲↑上次來不及打「直接來」

▲基隆80歲以上長者首日施打率5成，還可搭防疫專車打疫苗。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市今（19日）起安排80歲（原住民75歲）以上長者施打新冠肺炎疫苗，上午要施打的列冊長者人數共有2529人，到中午12時為止，施打率將近5成，市府提醒上次來不及施打85歲以上長者，也可以直接前往施打站施打疫苗。

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▲基隆市政府配合第2波疫苗施打作業，全市各區共設置10處施打站。

基隆市政府表示，配合第2波疫苗施打作業，全市各區共設置10處施打站，原訂今日上午要施打的列冊長者人數共有2529人，到中午12時為止，實際到場接受疫苗注射的人數共有1116人，施打率將近5成，10處施打站現場井然有序，進行相當順暢。

林右昌上午前往各區視察，特別呼籲符合資格的民眾按照安排時間前往疫苗施打， 在前一次仍沒有施打的85歲以上長者，無須預約便可以直接前往現場安排施打。他表示，為避免長者奔波辛苦，市府也規劃防疫專車（公車）自各里前往施打站，長者施打疫苗後，則可以搭乘場外的防疫計程車或復康巴士返家，有需要的民眾都可以與區公所及里長聯繫預約。

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