別將病毒帶回家阻斷傳播鏈　林右昌籲力行「防疫新生活」

▲別將病毒帶回家阻斷傳播鍊，林右昌籲力行「防疫新生活」。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌今（18日）在防疫記者會中，與長庚醫院基隆感染科主任葉忠智一同呼籲市民力行「防疫新生活」，包括出入公共場所戴口罩、勤洗手以及保持社交距離等，避免將病毒帶回家。

今日下午防疫記者會，林右昌特別邀請基隆長庚醫院感染科主任葉忠智一起出席，並說明基隆市這段時間疫情的變化，針對護理之家及養護中心的案例，需要更嚴格的分艙分流，把病患移出機構之後，進行澈底的清消，並對他們進行密集的採檢監測，經過觀察期之後，再讓他們回到清消過後的機構，才能將病毒的傳播鍊打斷。

過去基隆市很多案例都是由基隆或雙北職場環境將病毒帶回家中，長庚醫院感染科主任葉忠智表示，最有效阻斷病毒方式，就是力行「防疫新生活」，包括出入公共場所都要戴口罩、勤洗手以及保持社交距離，避免將病毒帶回家，在家中難以避免生活上的接觸，請大家一定要注意自主健康管理，有任何症狀都要儘早就醫，越早發現就越能減少傳播範圍及嚴重程度。

林右昌強調，北北基桃是一個首都生活圈，即便是三級警戒期間，也未曾管制民眾的流動或移動，每天人流移動，單一個城市「＋0」其實意義並不大，整個防疫是全國一致性的工作，需要大家一起來努力。

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