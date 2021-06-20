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美日送疫苗神救援！鄉民好奇「台灣何德何能？」　網揭1產業太強大

記者黃可昀／綜合報導

美國贈送的250萬劑疫苗今天（20）下午4時31分抵達桃園機場，加上現有的疫苗總數達485萬劑，日本、美國先後送疫苗援助，民眾滿懷感激的同時，也好奇台灣為何如此幸運，可以獲得許多友國的幫助？

▲▼ 美國捐贈給我方的250萬劑莫德納疫苗由華航貨機CI-5169載運,於今日下午抵達台灣桃園機場,該航班由華航現有貨機隊中最新款,機身前段貨機英文字樣CARGO的C中藏有台灣形狀圖案的B777貨機擔任載運任務 。（圖／記者李毓康攝）

▲美國捐贈給我方的250萬劑莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）

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一名網友在PTT表示，現在國際上仍有許多國家疫情比台灣嚴峻，也不是只有台灣在缺疫苗，離美國比較近的中南美更是慘重，「為什麼就偏偏是台灣這個小島，在這個月疫情才剛爆發，美日加起來就送了三百多萬劑疫苗，直接噴到台灣來？」

▲日本捐贈近124萬劑AZ疫苗，雲林縣獲配2萬4000劑，今日運抵雲林縣將按照中央開放類別與標準進行施打。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲日本日前捐贈近124萬劑AZ疫苗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

令原PO印象特別深刻的是，美國送疫苗前還派官員搭機來台視察，「為什麼是台灣，台灣可以有這種禮遇？」先前美豬、美牛事件，許多台灣人抱持反對立場，跟其他國相比，我國也沒有花特別多預算買武器，也就是說美國從台灣得到的利益不多，卻在這場疫情中特別受照顧，「世界的老大在世界上這麼多小弟兒子孫子，大家都要喝奶，為什麼是台灣喝了一大口？」

許多網友猜測，台灣之所以能獲得美國大力幫助，很大一部分是因為護國神山「台積電」，「半導體、台積電」、「跟美國是戰略盟友關係、跟日本是人民友好關係，最好再參雜台灣電子不能倒的關係」、「台積電的晶片是經濟復甦的關鍵之一，台積傳出確診，是真的嚇到美國」、「戰略地位和半導體太重要」。

據了解，美國原本要送台灣75萬劑莫德納疫苗，結果追加到3倍的量，《路透社》報導，美方這段期間一直都在觀察台灣內部政治輿論，擔心被有心人刻意炒作成「台灣買不到疫苗」的氛圍，所以後來改變計畫，決定援助台灣250萬劑疫苗。

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