美國捐贈250萬劑莫德納　他喊「郭台銘才是真功臣」原因曝光

政治中心／綜合報導

美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗20日抵台，藍綠政治人物都紛紛向美國表達感謝，不過，國民黨台北市議員羅智強卻認為，鴻海創辦人郭台銘才是真正的功臣，因為如果不是一個月前郭台銘率先宣布要買500萬劑的BNT，戳破了蔡英文護航高端的陽謀導致民怒四起，「蔡英文不會願意當乞丐去求美國給疫苗。」

▲美國捐贈給我方的250萬劑莫德納疫苗今日下午抵台。（圖／記者李毓康攝）

羅智強表示，謝謝美國的同時，也要謝謝郭台銘，如果不是一個月前郭台銘率先宣布要買500萬劑的BNT，戳破了蔡英文用拖字訣護航高端的陽謀，民怒四起，「蔡英文不會願意當乞丐去求日本給疫苗、蔡英文不會願意當乞丐去求美國給疫苗、蔡英文不會願意當乞丐去求台積電買疫苗。」

「民進黨紛紛po文感謝美國，我們是該感謝，但也同時要問問這個『超前乞丐』的無能政府，沒有郭台銘逼得你們現出原形，你們打算擺爛到什麼時候？」羅智強認為，美國之所以出手救蔡，不正是因為郭董的聲明，使民進黨卡疫苗的惡行曝光，將蔡的威信打到谷底、民怨四起，於是蔡英文不得不接見郭董，被迫授權台積電跟鴻海同步買疫苗，分散郭董對政府造成的壓力，逼的蔡英文當乞丐，求美國直接用疫苗救蔡政府。

羅智強表示，若郭董沒有發聲明，蔡英文還會繼續押寶高端，要求大家打國產；美國疫苗不會來得又快又多，幫奄奄一息的民進黨續命，民進黨po再多感謝美國的文，也無法改變超前部署笑話一場，台灣淪為疫苗乞丐的現狀