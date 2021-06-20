台南「打疫苗後死亡」累計3例　通報中央釐清是否與接種有關

▲目前台南市疑似施打疫苗後發生不良反應而死亡的總數共計3例，衛生局皆已向中央通報，如確定為疫苗引起，會協助家屬申請預防接種受害就濟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府衛生局表示，19日新增1名疑似注射疫苗後死亡的個案，死者為麻豆區89歲男子，6月16日上午回戶籍地大內區施打AZ疫苗，隨後就回到麻豆區住所，當晚因食慾不振、身體不適，深夜急送至醫院急診就醫，於19日宣告不治死亡，台南市衛生局已將該名個案通報中央。

衛生局長許以霖指出，該名死者生前有肺氣腫等慢性疾病，經醫院診斷死因為慢性阻塞性肺部疾病及心肺衰竭，至於死因是否和施打疫苗有關，仍有待中央釐清判斷。

台南市長黃偉哲表示，長輩接種疫苗前，皆會由醫師評估判斷其身體狀況是否適合施打，例如是否有相關慢性病史、接種期間是否感冒或正在接受藥物治療等，以避免憾事發生。黃偉哲也強調，接種疫苗可以保護健康，民眾也可評估自身狀況後決定是否接種。

黃偉哲指出，嚴謹地來說，到目前為止中央流行疫情指揮中心已經對於一些各地所回報的，疑似不良反應的部分來做一個統整以及做一個研判，不管是做解剖還其他部分，大致上都沒有因疫苗直接而起的過敏反應或是疫苗所引發的疾病。但市府還是會尊重家屬的意願，家屬如果希望說能夠通報，市府就會通報，家屬如果希望說這個部分不希望通報，市府就尊重家屬的意願。

據了解，目前台南市疑似施打疫苗後發生不良反應而死亡的總數共計3例，衛生局皆已向中央通報，如確定為疫苗引起，也會協助家屬申請預防接種受害救濟。

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