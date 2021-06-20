雨量飆164.5毫米！　竹山交流道附近台三線路面淹成黃河

記者高堂堯／南投報導

受到西南風和滯留鋒面影響，中央氣象局20日對多個中南部縣市發布豪雨特報，南投縣從今天清晨開始降雨，以竹山鎮雨勢最大，各處淹水頻傳；逢雨必淹的竹山交流道周邊平面道路淹成黃河，最深及膝，街仔尾溪溪水暴漲、差點淹上橋面，所幸隨雨勢變小、積水漸退，沒有釀成嚴重災情。

▲竹山鎮多處因瞬間大雨而淹水。（圖／記者高堂堯翻攝）

中央氣象局今天早上針對雲林縣、南投縣、高雄市、屏東縣和嘉義縣發布豪雨特報，目前則對高雄市、屏東縣發布局部大雨或豪雨警報，南投、雲林至臺南地區也仍有局部大雨發生的機率；根據監測資料，南投竹山地區8個雨量測站今天累計雨量全為超過100毫米的「紅」燈，「台大竹山」和「桶頭」2測站皆為164.5毫米，高居全縣之冠。

▲竹山鎮多處因瞬間大雨而淹水。（圖／記者高堂堯翻攝）

由於上午瞬間雨勢太強大，竹山鎮中和里、延山里附近都出現淹水，竹山交流道周邊的台三線227K路面，因為地勢低窪、當地跨越野溪的外埔橋缺乏排水治理規劃，平時雨勢稍大就淹，今天部分高度甚至來到膝蓋，路邊中油加油站員工直呼：「10點多時，水就從路面淹上安全島！」

由於多處路面淹水，車輛只能涉水而過，險象環生，還有私人停車場淹成黃泥池塘、民宅室外車棚也淹掉一半；流經竹山鎮市區的街仔尾溪溪水則暴漲達4米，差一公尺就要淹上橋面，讓附近居民直呼「嚇死人」。

▲竹山鎮多處因瞬間大雨而淹水。（圖／記者高堂堯翻攝）

竹山鎮公所指出，竹山交流道下方平面道路長年逢雨必淹，公路總局已針對外埔橋進行改建工程，完工後可望徹底解決當地淹水問題。



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