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打疫苗累積63猝死！　醫彙整「長輩3大疑問」一次解答

▲▼新光醫院於國立台灣科教館設立疫苗接種站替台北市85歲以上長者施打AZ疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,腺病毒載體疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲讓老人家安心打疫苗。（圖為示意圖，非當事人／記者李毓康攝）

文／中央社

老人家打疫苗後猝死事件頻傳，民眾擔憂，究竟哪些人不適合打疫苗、要做哪些準備，才能避免不良事件，中央社彙整老人家最常問的3大疫苗問題，讓長輩們安心打疫苗。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，全台各縣市15日起正式開放75歲以上長輩、洗腎患者、長照機構住民接種疫苗，但老人接種疫苗後死亡事件頻傳，引發各界關注。

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在第一線替長者接種疫苗的北榮家庭醫學科研究總醫師李蕙君接受中央社記者訪問時表示，這幾天很多老人家來打疫苗時，頻頻向醫護表達內心擔憂與疑問，其中以3個問題最常見。

▲▼新光醫院於國立台灣科教館設立疫苗接種站替台北市85歲以上長者施打AZ疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,腺病毒載體疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲慢性病正在定期用藥能否施打？（圖為示意圖，非當事人／記者李毓康攝）

● 問題一：我有慢性病正在定期用藥，可不可以打疫苗？
李蕙君說，這是老人家詢問度最高的問題，實際上，慢性病分為很多種，常見的高血壓、高血脂、高血糖等「三高」疾病，只要控制良好，都可以安心打疫苗；但如果疾病控制不穩定，或是正在使用高劑量類固醇藥物的民眾，建議身體狀況穩定後再打疫苗。

另外，民眾如果罹患類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡等免疫疾病，或是罹患癌症正在進行治療，就要特別當心，李蕙君提醒，這些治療藥物可能影響疫苗作用或效果，建議先回診諮詢主治醫師，掌握疾病狀況及藥物有無調整需求，再決定是否打疫苗。

▲▼新光醫院於國立台灣科教館設立疫苗接種站替台北市85歲以上長者施打AZ疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,腺病毒載體疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲施打前該做哪些準備？（圖為示意圖，非當事人／記者李毓康攝）

● 問題二：我在打疫苗前，可以先做哪些準備？
李蕙君指出，根據規定，接種新冠肺炎疫苗前僅需進行健康評估，但北榮比照往年接種流感疫苗經驗，在接種新冠肺炎疫苗前，逐一替長輩量血壓、測脈搏，確認身體狀況。

李蕙君說，之所以這麼做，主要是每個人對於不舒服的症狀感受各有不同，也擔心老人家有「錯過這次可能會打不到」的心態，刻意隱瞞不舒服的情況，這時就能透過血壓、脈搏等生命徵象看出端倪。

她分享，最近就曾遇到一名前來接種的阿嬤，雖然身體有點不舒服，但還能自己走路來打疫苗，不料一量脈搏發現每分鐘只有30到40下，明顯有異，經過醫師診斷後為心臟疾病，因此建議她先用藥治療，等到身體狀況穩定一點再打疫苗。

李蕙君指出，這幾天量測下來，有近1成的老人家血壓、脈搏出現異常，有些老人家因為舟車勞頓或太緊張導致血壓過高，會請他們在旁邊休息一下，等血壓穩定下來再打；另外，針對發燒或急性疾病的長輩，建議先等疾病控制好，身體狀況穩定再打，都能避免接種後的不良事件發生。

由於不是每個接種點都有足夠空間或條件替民眾量測血壓、脈搏，李蕙君建議，民眾出門打疫苗前，可以先自己量過血壓、血糖，確認身體狀況穩定，再外出接種疫苗。

▲▼國內持續為高齡長者大規模施打AZ疫苗,但陸續傳出施打後猝死的案例,近日來各接種站人潮明顯減少,疑似出現緩打潮,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家。（圖／記者李毓康攝）

▲打完該注意哪些事？（圖為示意圖，非當事人／記者李毓康攝）

● 問題三：打完疫苗後，我該注意哪些事、不舒服症狀會持續多久？什麼情況需要看醫生？
接種疫苗後的2天內，出現肌肉痠痛、頭痛、全身倦怠、發燒都是正常的症狀，李蕙君說，如果出現這些症狀可以吃普拿疼類藥物，讓症狀稍微緩解一些。

不過，李蕙君提醒，一旦出現視力模糊、胸悶、胸痛、會喘、肢體腫脹、疼痛或是意識改變，這些都不是正常現象，務必儘速到急診就醫並告知剛打完疫苗。

她強調，有時候老人家身體不舒服可能無法及時警覺，也可能因昏迷、無法求援，同住家人一定要特別警覺，建議在接種疫苗後的2天內，每4到6小時確認長輩意識是否清楚，並量測血壓、脈搏有沒有異常。

在心理層面上，放鬆、平常心就是維持最佳狀態的方法，李蕙君說，如果長輩平時有散步、澆花、運動習慣，都可以照常進行，但建議避免攝取咖啡因、酒精、辛辣食物，降低焦慮緊張情緒和心跳變快，其他生活習慣不用特別因打疫苗而有所改變。

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