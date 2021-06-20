Delta變種病例「一周內翻倍」！　德專家警告：最晚入秋大爆發

▲ 科隆逐步放寬限制，市中心充滿逛街民眾。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠疫情肆虐1年多，變種病毒使人們不敢鬆懈，最早在印度發現的Delta變異株傳播力高，引發各國憂慮。德國逾半數人口至少接種一劑疫苗，但當局警告，Delta變種將在全國蔓延，最晚在今秋出現大爆發，呼籲民眾在室內應持續佩戴口罩並儘速施打疫苗。

根據《德國之聲》，德國聯邦政府研究機構羅伯特科赫研究所（RKI）負責人魏勒（Lothar Wieler）18日表示，雖然Delta變種相關個案目前僅佔整體病例的6.2%，但較一周前的3.7%幾乎翻倍，「問題不在於其是否成為主要毒株，而是時間點」，預料最晚在秋季帶來最嚴重打擊。

社民黨衛生專家勞特巴赫（Karl Lauterbach）援引牛津大學研究結果說明，Delta變種的季節性明顯高於原先的假設，代表夏季感染風險較低，入秋後會在德國導致更多感染。他強調，這種變異株帶來3大問題，即更具傳染性，易致更嚴重病程且對疫苗有部分抵抗力，尤其是僅接種一劑者，希望入秋前已有夠足夠人口完整接種，或許就能避免大爆發。

衛生部長史潘（Jans Spahn）也指出，傳染性更強的Delta變種在英國蔓延，彰顯接種二劑疫苗的重要性，而不是只接種一劑。然而，德國目前已完成二劑接種人口不到30％。

▲ Delta病毒在英國迅速傳播，迫使政府延後解封。（圖／路透）

Delta變種去年10月於印度現蹤，現已蔓延全球80國。根據全球共享流感數據倡議組織（GISAID），英國為全球Delta變種個案最多的國家。英國公共衛生部（PHE）數據顯示，Delta變種個案佔該國整體病例90%以上，截至9日共有4.2萬例，光是2日至9日間就增加3萬例，大多尚未接種疫苗或僅接種一劑。

PHE研究發現，完整接種二劑輝瑞/BNT或AZ疫苗者若感染Delta變種，基本上不會演變為重症，疫苗有效性與對Alpha變種的效力一樣高。相較未接種疫苗者，接種一劑輝瑞的預防住院率為94%，接種二劑為96%；施打一劑AZ的預防住院率為71％，二劑則為92%。

報導指出，Delta變種的危險性在於其症狀與此前已知的變種病毒明顯不同，會導致患者頭痛、流鼻涕及喉嚨痛。根據英國報告，發燒雖為症狀之一，但不會導致嗅覺或味覺喪失。倫敦國王學院專家說明，這代表部分患者可能誤認為這是普通感冒。

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