　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Delta變種病例「一周內翻倍」！　德專家警告：最晚入秋大爆發

▲▼ 德國疫情／科隆逐步放寬限制，市中心充滿逛街民眾。（圖／達志影像）

▲ 科隆逐步放寬限制，市中心充滿逛街民眾。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠疫情肆虐1年多，變種病毒使人們不敢鬆懈，最早在印度發現的Delta變異株傳播力高，引發各國憂慮。德國逾半數人口至少接種一劑疫苗，但當局警告，Delta變種將在全國蔓延，最晚在今秋出現大爆發，呼籲民眾在室內應持續佩戴口罩並儘速施打疫苗。

根據《德國之聲》，德國聯邦政府研究機構羅伯特科赫研究所（RKI）負責人魏勒（Lothar Wieler）18日表示，雖然Delta變種相關個案目前僅佔整體病例的6.2%，但較一周前的3.7%幾乎翻倍，「問題不在於其是否成為主要毒株，而是時間點」，預料最晚在秋季帶來最嚴重打擊。

社民黨衛生專家勞特巴赫（Karl Lauterbach）援引牛津大學研究結果說明，Delta變種的季節性明顯高於原先的假設，代表夏季感染風險較低，入秋後會在德國導致更多感染。他強調，這種變異株帶來3大問題，即更具傳染性，易致更嚴重病程且對疫苗有部分抵抗力，尤其是僅接種一劑者，希望入秋前已有夠足夠人口完整接種，或許就能避免大爆發。

衛生部長史潘（Jans Spahn）也指出，傳染性更強的Delta變種在英國蔓延，彰顯接種二劑疫苗的重要性，而不是只接種一劑。然而，德國目前已完成二劑接種人口不到30％。

▲▼英國疫情,新冠疫苗,疫苗接種,新冠肺炎。（圖／路透）

▲ Delta病毒在英國迅速傳播，迫使政府延後解封。（圖／路透）

Delta變種去年10月於印度現蹤，現已蔓延全球80國。根據全球共享流感數據倡議組織（GISAID），英國為全球Delta變種個案最多的國家。英國公共衛生部（PHE）數據顯示，Delta變種個案佔該國整體病例90%以上，截至9日共有4.2萬例，光是2日至9日間就增加3萬例，大多尚未接種疫苗或僅接種一劑。

PHE研究發現，完整接種二劑輝瑞/BNT或AZ疫苗者若感染Delta變種，基本上不會演變為重症，疫苗有效性與對Alpha變種的效力一樣高。相較未接種疫苗者，接種一劑輝瑞的預防住院率為94%，接種二劑為96%；施打一劑AZ的預防住院率為71％，二劑則為92%。

報導指出，Delta變種的危險性在於其症狀與此前已知的變種病毒明顯不同，會導致患者頭痛、流鼻涕及喉嚨痛。根據英國報告，發燒雖為症狀之一，但不會導致嗅覺或味覺喪失。倫敦國王學院專家說明，這代表部分患者可能誤認為這是普通感冒。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
快訊／桃園804醫院4人確診！ 急門診暫停全面採檢
腦3分之2全腐爛！洗腎媽「打AZ腦血栓」　兒：只能等死
快訊／雷雨彈猛轟！台南、高雄再發警戒　9縣市持續豪大雨特報
快訊／雷雨彈襲高雄淹大水！孕婦受困交流道
「解封5條件」曝　醫：北北基桃慢一點！中南部先
快訊／豪雨狂炸南台灣！高雄、屏東、南投一級淹水警戒
快訊／強降雨狂襲！高雄各處積淹水畫面曝　駕駛受困等救援
藍綠反應差太多！美250萬劑疫苗贈台　地方首長貼文一次看

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國捐台250萬劑莫德納！盤點新冠疫苗「4大技術」　副作用因人而異

Delta變種病例「一周內翻倍」！　德專家警告：最晚入秋大爆發

Delta變種強襲　美官員曝「社區已淪陷」：只打1劑疫苗保護力不夠

新加坡衛生總監：中國科興疫苗存在破口風險！　民眾仍排隊搶打

美前駐聯大使警告：一旦中國「拿下台灣」　一切都完了！

英國Delta變種病毒染疫數增加「恐掀第三波疫情」　疫苗效力數據曝

葉門內戰6年停火1個月再度開戰！　搶奪北部戰略城市釀47死

巴西染疫病故破50萬大關「全球第2高」！　過去7天單日均增2000死

美官員：疫苗無條件捐給台灣　中國以政治目的阻撓採購應受譴責

1／2人已注射1劑！新加坡搶打「中國科興疫苗」　原因曝光

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

診所自購200新冠肺炎快篩試劑 闆娘實測深入8公分插鼻痛到哭

寶寶晚上不睡覺偷爬起來玩玩具 爸爸開門進來...她嚇到躺平裝睡

張晨光直播賣貨哭了！遭酸「晚節不保」　紅著眼眶鞠躬：每個角色我都想扮演好

黑貓遭「3m巨蟒」緊繞動彈不得 無力掙扎險窒息..工人幫CPR救命

美國捐台250萬劑莫德納！盤點新冠疫苗「4大技術」　副作用因人而異

Delta變種病例「一周內翻倍」！　德專家警告：最晚入秋大爆發

Delta變種強襲　美官員曝「社區已淪陷」：只打1劑疫苗保護力不夠

新加坡衛生總監：中國科興疫苗存在破口風險！　民眾仍排隊搶打

美前駐聯大使警告：一旦中國「拿下台灣」　一切都完了！

英國Delta變種病毒染疫數增加「恐掀第三波疫情」　疫苗效力數據曝

葉門內戰6年停火1個月再度開戰！　搶奪北部戰略城市釀47死

巴西染疫病故破50萬大關「全球第2高」！　過去7天單日均增2000死

美官員：疫苗無條件捐給台灣　中國以政治目的阻撓採購應受譴責

1／2人已注射1劑！新加坡搶打「中國科興疫苗」　原因曝光

重砲小葛雷諾首局敲第23轟　要回全壘打王寶座

洗腎交叉感染！管控專案難阻病毒蔓延　基隆長照中心累計22確診

高嘉瑜喬疫苗讓基層炸鍋！康裕成：中評會無法「主動處理」違紀

美國捐台250萬劑莫德納！盤點新冠疫苗「4大技術」　副作用因人而異

太妍、趙露思都愛「夏日洋裝」！特搜20件類似款　網購就能入手

快訊／宜蘭礁溪民宅大火　4消防分隊人車緊急救援

銀行員真實告白！民眾紓困貸款沒過　「就怪我們動作慢」

郭台銘買疫苗「從失眠到政府開綠燈」　聲量超車蔡英文

快訊／桃園804門急診今暫停！市府曝「4人確診」：院內緊急全面採檢

奧斯塔羅12星座一周運勢0621-0627　獅子久違的安穩、射手荷包守緊點

「牙齦抹煞車油」止牙痛！開洞膿狂洩 他臉腫2倍...口腔塞滿惡臭膿包醫嚇歪

國際熱門新聞

新加坡掀中國科興疫苗「搶打潮」

男星確診「昏迷8天」：後遺症更嚴重了！

英Delta變種病毒患者增！恐掀第三波疫情

美前駐聯大使：若中國拿下台灣就完了

美官員：疫苗贈台無條件　中國應受譴責

拜登夫婦宣布愛犬「冠軍」辭世

烤箱過勞狂吐血！真相曝光廠商秒回：自首吧

巴西染疫病故突破50萬大關　全球第2高

伊朗總統大選　強硬派萊西確定勝選

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

18歲妹被襲胸！後座男硬鑽椅縫也要摸

葉門停火1個月再度開戰！　城市爭奪戰釀47死

37歲婦產10胞胎後搞失蹤！夫至今沒看過小孩　疑遭騙

女友搞上爺爺！他驚覺兒子是叔叔崩潰

更多熱門

相關新聞

腦部3分之2全腐爛！洗腎媽「打AZ腦血栓」

腦部3分之2全腐爛！洗腎媽「打AZ腦血栓」

雖然高齡者打疫苗副作用不太明顯，但也有極小機率會出現血栓，嚴重可能會致命。一名男子透露，媽媽16日接種AZ疫苗第一劑，兩天後去醫院洗腎時被發現血管堵塞，緊急進行手術才發現是「腦部血管血栓」，腦部3分之2內出血甚至壞死，最後家屬只好心痛簽下放棄急救同意書，「為什麼打完AZ疫苗後會造成血栓？而且還栓在腦部！導致目前是等死狀態！」

Delta變種強襲　只打1劑保護力不夠

Delta變種強襲　只打1劑保護力不夠

美捐疫苗今抵台！急診醫：仍可能發生猝死

美捐疫苗今抵台！急診醫：仍可能發生猝死

星國衛生總監：科興疫苗存在破口風險

星國衛生總監：科興疫苗存在破口風險

「解封5條件」曝　醫：北北基桃慢一點！中南部先

「解封5條件」曝　醫：北北基桃慢一點！中南部先

關鍵字：

世界疫情新冠肺炎德國疫情英國疫情Delta變種印度變種輝瑞疫苗AZ疫苗

讀者迴響

熱門新聞

戰疫前線　背鍋的華航機師

宥勝一家睡帳篷「雨中撐傘洗碗」

女看《厲陰宅3》突慘叫

快訊／國家警報響！高雄淹水畫面曝　大雷雨狂炸

美250萬劑疫苗贈台　藍綠反應差太多

打疫苗63死　醫嚇到查疾管署資料：從3頁、2頁、剩1頁

美再贈台疫苗！謝金河：背後藏政治角力

靠股票賺破千萬！他曝「選股6關鍵」：4年沒賠過

最辣前國文老師曬「接種疫苗卡」　網看照狂歪樓：穿這樣去！？

「高顏值自拍」北漂哥求租套房　6千人迷暈

張峰奇兒凌晨大哭「全住戶都聽見」

張晨光赴陸直播賣貨哭了！

梅雨又要來了！下周雨彈狂炸3天

談感情總忽冷忽熱「3星座」

外公打AZ亡需解剖…家人含淚拒絕

更多

最夯影音

更多
孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！
2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面