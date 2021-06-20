Delta變種強襲　美官員曝「社區已淪陷」：只打1劑疫苗保護力不夠

▲美國年輕族群已開始接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度Delta新冠變異病毒蔓延全球，包括英國、德國、俄羅斯等國確診人數均明顯上升。放眼美國加州洛杉磯郡，染上該毒株的確診個案近期激增，當地公衛局長費若（Barbara Ferrer）坦言，Delta變異株已普遍存在於社區之中，只打1劑新冠疫苗的人根本沒有得到很好保護。

綜合KCET等外媒報導，洛杉磯郡最早在今年4月底出現Delta變異株，相關確診個案已來到64例，其中大多數的人是在最近才發現，且多發於社區感染。儘管該郡已接種近1000萬劑新冠疫苗，但如今施打速度大幅減緩，隨著加州經濟重新開放，工作場所漸趨擁擠、公共聚會增加，費若直言，這讓尚未完全接種疫苗的族群如今面臨更大的感染風險。

「（Delta變異株）的傳播力更強，其程度甚至勝過其他擁有高傳播力的變種病毒」，費若表示，這可能導致疫情更加嚴重，儘管完全接種疫苗的人似乎受到不錯的保護，免受該變異株感染，「但只打1劑疫苗的人根本沒有得到很好的保護。」

費若表示，Delta變異株已普遍存在於社區之中，全美各地也發生家族中有多名成員感染該變種病毒的狀況，「對於沒有完全接種疫苗的人來說，這是令人擔憂的」，特別是現在因為重新開放，且大多數場合防疫限制已被取消。

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