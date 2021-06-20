美捐疫苗今抵台！急診醫曝大量施打後「仍可能發生相關猝死」

▲國內日前實施AZ疫苗大規模接種。（圖／記者翁伊森翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

美國「3倍承諾」的250萬劑莫德納（Moderna）疫苗，預計今（20）日傍晚5點抵台，將會有更多人能打到疫苗。不過，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學就在粉絲專頁發文，「當莫德納疫苗大量施打後，可以預期同樣可能發生疫苗接種後時間序列相關的猝死案例」，坦言沒有完全無風險的決定。

全國日前實施AZ疫苗大規模接種，並開放樂齡長者率先施打，沒想到疫苗接種後，各縣市卻頻傳猝死案例，但死因到底與接種疫苗是否相關，目前仍未有確定解釋。謝宗學就在粉絲專頁「Dr. E 小兒急診室日誌」發文，「之前就說了，大量成立注射站表示有把握6月會有國外疫苗源源不絕湧入台灣，不管是自購還是友邦的捐贈」，並感謝美國捐助疫苗現貨，還馬上就送到。

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接著他提到，「當莫德納疫苗大量施打後，可以預期同樣可能發生疫苗接種後時間序列相關的猝死案例」，而且世界其他國家已經有範例參考。至於符合公費接種條件的人是否要接種，除了自己考慮外，他建議可以跟家人、慢性病主治醫師討論，直言「沒有完全無風險的決定，只有利大於弊的考量。」

謝醫師指出，事實上，AZ疫苗整體的副作用機率其實低於莫德納等mRNA疫苗，而且血栓嚴重副作用極少發生在年齡55歲以上的長者，「真的不需要特別挑選品牌，打得到的疫苗就是好的疫苗。」

最後謝宗學表示，他身邊有許多65以上、未滿75歲的家人長輩，苦等不到疫苗順位，「若緩打潮持續，懇請政府盡快開放下一個年齡層公費疫苗接種，讓相對高風險、有需要、有意願的人可以接種疫苗，盡可能提高疫苗覆蓋率，減低社區傳播風險和減輕整體醫療負擔。」