陳時中黑口罩「保持距離」潮炸　鄉民刷一排暴動：哪買？本尊解答

▲陳時中戴保持距離口罩，引發鄉民炸鍋了。（圖／指揮中心提供）



網搜小組／劉維榛報導

今（19）日疫情記者會上，除了本土新增127例與20死，大家更關注指揮官陳時中臉上的「請保持距離，把口罩戴好」的黑色口罩，引發PTT上網友狂問哪裡買？陳時中回應，都有很多人會送口罩，剛好覺得這款很符合防疫階段，因此才佩戴宣導一下。

今日記者會公布疫情之餘，PTT上也刷一排問卦，「真的有人會戴這種口罩嗎」、「黑色請保持距離口罩好帥」，底下網友也暴動回應，「哪裡買」、「真的會有人在路上戴這種口罩嗎」、「有錢人才會買花樣式的」、「其實不錯看」、「有給我疫苗口罩嗎」。

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而記者會上，有記者也提問「部長的口罩比較特別，是在哪裡買的？」陳時中則親自回應，私底下有很多人送，「有些還太花俏，我自己還不太敢戴」，剛好這上頭的字樣，很適合現在佩戴，剛好可以藉機宣導一下。

名醫陳志金也在粉專自問自答，「請保持距離，把口罩戴好，請問指揮官這口罩哪裡有賣？『沒有嚴肅，我本來就是撲克臉』」底下網友紛紛熱烈回應，「這個在日藥本鋪有賣，已經購入」、「跟另一半吵架時也能戴」、「今天記者會的重點是口罩哪裡買」、「差點手滑，又買口罩」。

▼陳時中透露，口罩是別人送的！（圖／翻攝PTT）

