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快訊／北市出手！好心肝2診所違規打疫苗　各重罰200萬

▲▼新冠肺炎疫苗 台北市好心肝診所 遭爆料安排一般民眾打疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲北市府19日公布好心肝診所安排一般民眾打疫苗一案的懲處。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

北市好心肝診所爆出疫苗施打爭議，許多藝人、主持人皆捲入風波，檢方、政風處介入查後，北市府於19日下午公布調查結果，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊及政風處長沈鳳樑一同召開記者，好心肝兩家診所已經查明，大多是非1到3類人員，各罰200萬；禾馨的名單還在比對中，還在清查，會再請做行政程序說明。

黃珊珊說，禾馨部分，是衛生局黃局長當時交代蔡專員；好心肝部分是股長經科長同意發放。黃世傑為政務官，另行檢討缺失；其他3人會交由考紀會檢討行政責任。

柯文哲說，好心肝診所鬧得沸沸揚揚，我的態度是這樣，開放政府、全民參與、公開透明是政治價值，人一定會犯錯，有做錯、做不好的，調查清楚修一修，在這事件我是完全交給政風調查，調查出來，我們有義務要跟社會揭露。

黃珊珊說，當時的說法是股長同意讓好心肝取得15+100評的疫苗，但進一步清查，6月10日把所有疾管科配給診所部分一一說明，同時當天檢調單位也介入調查。

黃珊珊指出，昨天政風處完成調查報告，當時規定是中央指揮中心疫苗接種計畫，沒有限制疫苗施打地點但有針對對象規範，因此診所施打疫苗沒有違反中央規定，但違反北市府的政策。

政風處長沈鳳樑說，分別訪談疾管科科長、股長2位承辦人以及局長，也訪談了好心肝接洽的執行長。當時就是發給這三家診所，好心肝、小禾馨、合眾，好心肝拿到疫苗前，禾馨就在5月31日到6月8日拿到85瓶疫苗，5月30日有中央級某民代轉達要求，黃局長就把要求轉給專員，後來就直接跟小禾馨集團的人員聯繫，第一次核發40瓶，陸續到6月8日，總共85瓶。

沈鳳樑表示，好心肝在5月20日就希望拿到疫苗施打，聯繫窗口就是吳姓股長，當時沒有同意，後來到6月1日為了要因應擴大疫苗的施打準備，有做通盤調查各診所意願，禾馨、好心肝都有回覆，當時好心肝診所的人員還是持續跟股長連絡，希望能給予診所內的人員還有義工施打，股長第一次6月7日機於小禾馨有給過診所施打，且有填據施打意願書，視為合約醫療院所，因此6月7日就同意發放6月8日。

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