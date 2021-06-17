　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新北金山一家7口染疫...廣篩432人2確診　急匡列200餘人今快篩

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區突增6例新冠確診，出現家族群聚感染，昨（16日）金山機動快篩隊進駐普篩，立即啟動擴大規模篩檢；16日快篩總人數為432人，2人呈現陽性、PCR確診。金山區長廖武輝立即要求金山警分局疫調小組及衛生所，將2案進行疫調並匡列人員200餘人，連夜通知安排17日進行優先快篩。

▲金山家族群聚爆6例 出動機動快篩隊進駐普篩...2人快篩呈陽性。（圖／記者劉亮亨攝）

▲金山家族群聚爆6例！出動機動快篩隊進駐廣篩「2人PCR呈現陽性」。（圖／記者劉亮亨攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

金山區長廖武輝表示，第一時間接獲通報，快速連夜通知疫調對象，因16日2名女性快篩為陽性，PCR核酸檢測結果確診，立即聯合金山警分局疫調小組和衛生所展開大規模疫調，連同金山區近期確診個案一同疫調，共匡列高風險對象200餘人，17日優先快篩，希望能在第一時間杜絕疫情擴散，阻斷隱形傳播鏈。

金山警分局長趙家輝表示，自從金山區近期發生有家族群聚感染，分局疫調小組立即配合指揮官金山區長進行大規模疫調，以科學辦案方式，透過監視器調閱比對確診者相關足跡，並逐一確認確診者及其家屬、同事所延伸的接觸史，希望透過大規模疫調，達到控制疫情擴散傳播。

金山區長廖武輝提醒，有疑慮的民眾都可以前往快篩，現場已分為2區，16日晚上和17日早上被通知快篩民眾為1區，安排在17日上午完成快篩；自行前來的民眾1區，領完下午號碼牌先行離開，等下午1時30分開始快篩，因積極疫調及萬里區、石門區詢問度高，17日預估提升快篩人數至550人。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

快訊／金山猛爆6例　快篩隊搶進3hr掃200人「2陽性秒驗PCR」

獨／金山沙灘20男女無罩下海爽玩　被勸竟靠「外」車牌護身回嗆

餓昏頭！基隆男闖紅燈撞路旁3汽車　誤踩油門360度迴轉撞警機車

獨／直擊萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人　網喊：就像戰場砲擊

ET快訊
快訊／2天前接種疫苗　高雄51歲警腦出血送急診
全台13人猝死！長者遺失接種通知單　怕到急喊「別補發」
蔡英文親自打給賈永婕！　通話內容曝光
疫苗採購進貨速度慢　陳時中道歉了
賈永婕接到蔡英文來電！PO通話照「泛淚哭臉」：我的媽呀
628可望分區解封？　行政院回應了
郭董深夜三聲明　黃暐瀚曝「這句話」暗藏玄機：掀底牌
離婚陳子強8年…傅天穎突宣布「我要結婚了」

涼爽舒適的居家布置靈感

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

有錢人買畫是放在倉庫等漲價⋯　奈良美智曝光設計周邊原因超暖

阿嬤拒打疫苗「原因藏洋蔥」！接體大師兄淚：在我心中她超偉大

捷運警察16天前曾打過AZ！無症狀確診　醫曝原因：接種後3件事必做

新竹市第二批AZ到貨！78-80歲爺奶下午開打　5900劑2天打完

2萬人讚爆！新竹年輕人衝全家做一件事　外送員感動尋人：謝謝你

蘭嶼豬貪吃愛破壞！　專家放輕音樂給玩具球：減低緊迫感

媽媽腫瘤復發「卻不願回主治醫院」　女兒：對不起！急診醫超愧疚

女客拿信用卡簡訊騙刷實聯制　被抓包還回嗆「我掃了啊」

長輩群假消息瘋傳！陳時中本名「南雲忠一」已129歲　一看照片傻了

雲林「一排神將」日光浴　胸前掛勸世文搭防疫：不要出門趴走

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

金宇彬睽違一年半公開露面！　被讚「太帥」害羞捂臉搧風

奧客怒實名制！女孩用台語抱怨 「有很困難？」害她買布丁等20分

私打疫苗之亂！ 打疫苗是基本人權，還是奢侈特權？｜行動法庭 第126集 完整版｜ 吳柏宏 陳秀熙 2021.6.15

江直樹家的狗名？《我愛他》怎麼唱？「台灣偶像劇」大會考！你記得多少？

母親住院治療3個月「突確診驟逝」 死亡證明搞烏龍...台大：已重發！

有錢人買畫是放在倉庫等漲價⋯　奈良美智曝光設計周邊原因超暖

阿嬤拒打疫苗「原因藏洋蔥」！接體大師兄淚：在我心中她超偉大

捷運警察16天前曾打過AZ！無症狀確診　醫曝原因：接種後3件事必做

新竹市第二批AZ到貨！78-80歲爺奶下午開打　5900劑2天打完

2萬人讚爆！新竹年輕人衝全家做一件事　外送員感動尋人：謝謝你

蘭嶼豬貪吃愛破壞！　專家放輕音樂給玩具球：減低緊迫感

媽媽腫瘤復發「卻不願回主治醫院」　女兒：對不起！急診醫超愧疚

女客拿信用卡簡訊騙刷實聯制　被抓包還回嗆「我掃了啊」

長輩群假消息瘋傳！陳時中本名「南雲忠一」已129歲　一看照片傻了

雲林「一排神將」日光浴　胸前掛勸世文搭防疫：不要出門趴走

有錢人買畫是放在倉庫等漲價⋯　奈良美智曝光設計周邊原因超暖

温貞菱開車邂逅陳昊森！　甜笑認心動：我們是命運的相遇

喬治扛一哥轟37分16籃板　快艇3比2聽牌攻破爵士主場

勞斯萊斯8億元新車有大陽傘還附贈黃金腕錶！車主身份呼之欲出

快訊／蔡英文感謝郭台銘：進口疫苗不是去賣場採購

僅0.9%贏球機率！老鷹上演史詩逆轉　七六人慘寫最難堪紀錄

柯文哲曝公開信：布拉格市長「盼捷克助台取得疫苗」

手機店老闆債務糾紛　4男丟信號彈火煙爆噴！歐巴桑目擊嚇壞

阿嬤拒打疫苗「原因藏洋蔥」！接體大師兄淚：在我心中她超偉大

快訊／1-3類人員資格「多2條件」！ 聯醫急調整：疾管署剛剛才通知

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

3千萬劑東洋BNT破局！專家點出「關鍵人物」

11老人施打AZ後猝死！台大醫承認「被嚇到」

點出現在「最不放心縣市」　醫：新增案例一直下不來

疫苗開打第2天「11人猝死」！新北、台中最多

即／高雄91歲阿公打疫苗1天後　緊急送醫亡

苗博雅引眾怒　劉寶傑：妳自己去坐牢

莫德納全發！陳時中回應女記者「妳很敏銳」網懂暗示了

台大醫：指揮中心不懂疫苗還無法忍受其他聲音

打疫苗發生事故意外險賠不賠？　保險公司回應了

生態爆發…雪霸封山？官方回應了

2天11人打AZ亡　醫算死亡率：這樣風險算不算高？

全台11老人打AZ猝死！「危險訊號怎麼看」台大權威醫說話了

台北染疫女脫罩偷跑怨：就去外面一下

台中夜景餐廳「得來速」！老闆娘揭原因

更多熱門

相關新聞

11例長者打疫苗死亡　衛福部：長者施打疫苗仍利大於弊

11例長者打疫苗死亡　衛福部：長者施打疫苗仍利大於弊

新冠肺炎疫情延燒，國內在疫苗陸續到貨後，準備進入大規模施打階段；目前先75歲以上長者進行施打。針對國內傳出有11例漲者死亡案例，衛福部表示，85歲以上長者本來就會因為高齡而有有個案死亡發生，因此仍要根據疾病史來判斷是否跟疫苗施打有關，「現階段來看，長者施打疫苗仍是利大於弊」。

快訊／紓困普發每人1萬？　行政院直接給答案「沒有足夠預算」

快訊／紓困普發每人1萬？　行政院直接給答案「沒有足夠預算」

疫情控制已見曙光

疫情控制已見曙光

疫情趨緩　衛福部：三級警戒持續進行

疫情趨緩　衛福部：三級警戒持續進行

士林洗腎診所「剩餘疫苗被迫丟棄」

士林洗腎診所「剩餘疫苗被迫丟棄」

關鍵字：

新北金山新冠疫情疫情社區感染台灣防疫篩檢陽性PCR檢測廣篩匡列影音

讀者迴響

熱門新聞

男子射殺22歲前女友！36秒驚悚片曝

快訊／郭台銘發3點聲明　強調進口疫苗按計畫進行「全力以赴」！

辰亦儒健身大聲怪叫　民眾怒投訴：台灣過氣明星

3千萬劑東洋BNT破局！專家點出「關鍵人物」

11老人施打AZ後猝死！台大醫承認「被嚇到」

點出現在「最不放心縣市」　醫：新增案例一直下不來

《鳥來伯》長青老婆悲痛發聲！

疫苗開打第2天「11人猝死」！新北、台中最多

幕後／蔡英文政府兵分2路「全線綠燈」替郭台銘開道

女人躺在台中大道上　警上前一看嚇到「頭爆臉爛」已死

男友每晚準時回家！女教師過夜一次超驚恐

稱「全台陪雙北坐牢」被罵爆　苗博雅深夜回應

正妹網紅親弟車禍身亡！得年25歲

即／高雄91歲阿公打疫苗1天後　緊急送醫亡

《鳥來伯》長青3月還作秀爆心律不整

更多

最夯影音

更多
下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD
阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面