親人遇害失依靠疫情又狂襲　犯保協會緊急援助

▲▼協會關懷「馨生人」受害者家庭，並致贈物資。（圖／犯罪被害人保護協會提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

丈夫在一場口角中遭殺害後，阿華為照顧子女、孫女，在餐廳洗碗，不料三級警戒影響到餐廳，導致暫時沒有工作，經濟陷困境，阿華向犯罪被害人保護協會求助，協會發現她因某些條件不符，恐無法申請政府紓困，除提供緊急資助金，也結合社會資源供應物資，盼幫助她一家度過這段艱辛。

小美和先生結婚不到1年，年初一場槍擊事件，她親眼目睹摯愛在眼前消逝，夫妻原本要用來實踐開店夢想的積蓄，也因為辦理喪事及處理後續事宜，全數花盡。事發後，她不僅難以入眠，也因為精神狀態極差影響工作，近期更受到疫情的影響無法出門，使得原本就不穩定的情緒受到更大的波動，現今也因無法工作而面臨經濟窘境。經分會評估，她的狀況，符合「核發緊急資助金紓困補充規定」中受到疫情影響造成失業的標準，將予緊急資助及心理輔導。

▲▼致贈禮盒、粽子、口罩。

犯罪被害人保護協會為了不使被害人在疫情期間權益受到影響，積極規劃「紓困振興、我們有心(馨)」協助馨生人措施，持續推動犯罪被害保護工作；加強對經濟弱勢或從事小規模營業馨生人進行電訪關懷，協助馨生人向申請政府的紓困方案，更運用協會資源來協助未符合政府紓困條件的馨生家庭，提供提供急需者1萬2000元，最多三個月協助。

6月 14日是端午節，為遵守避免人和人的接觸，各地分會均取消往年辦理餐會以及團體關懷活動的群聚形式，除了改以電話方式進行關懷外，並連結社會資源，以宅配方式，致贈應景的粽子、關懷禮盒、防疫口罩以及生活物資等，表達對馨生人的關懷。

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