竹市首波釋500職缺　安心上工條件再鬆綁

▲沈芳伊原本是健身房教練，受疫情影響從5中開始停業，6月初申請安心上工，數日內就進入市府行政處工作。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市首波釋出500個「安心上工」職缺，讓受疫情影響勞工加入市府行列，中央已公告放寬申請資格，也延長工作期為一年，若工作內容涉及防疫，每月最高還可再加領2000元防疫津貼。新竹市長林智堅表示，這次市府爭取到500個名額，將加強媒合有意願者加入「防疫新竹隊」，協助如疫苗施打站等防疫工作，不僅防疫也兼紓困，歡迎有需要的勞工前來報名。

竹市府目前已有141人進用安心上工計畫，媒合至府內、區公所等單位，部分加入防疫專線、社區篩檢站等工作，成為防疫英雄的一員，未來市府會持續媒合過去參加過竹市職訓的新鮮人、二度就業婦女、新住民等超過千人來申請，有意願者可撥打安心即時上工報名專線：03-5318165，或上勞動部安心即時上工網站申請：https://reurl.cc/ZGWOK6。

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竹市府6月15號甫到職的安心上工員工沈芳伊，原本是健身房教練，無奈疫情影響，從5中開始停業，她在6月初申請安心上工，數日內就進入市府行政處工作，她表示：「可以嘗試沒接觸過的工作內容。」

勞工處長黃錦源說明，中央公告再放寬求職資格，由申請登記日前1年內須有勞保或就保投保紀錄，改為不限投保資格，只要是年滿15歲國民或與境內有戶籍國民結婚，且獲居留依法在臺工作的外國人等，都可以申請。

上工期也從半年延長為12個月，過去曾參加過安心即時上工的民眾，也適用此規定，舉例來說，過去已上工6個月，仍可再申請6個月的工作期；若工作內容涉及防疫，根據其工作時數，每月還可再領最高2000元防疫津貼。

勞工處說明，安心即時上工計畫，每月最高工作80個小時，以此計算，每月最高可補助1萬2,800元，每人最長以補助1年（960個小時）為限，總計最高可領15萬3,600元。

為節省民眾寶貴的時間及配合防疫，請民眾優先以網路申辦方式，或採郵寄、傳真、電子郵件等，寄送其申請登記表。若民眾不方便用以上方式申請，則請電洽新竹就業中心03-5343011。鼓勵大家在家動動手指就可以申請上工！

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