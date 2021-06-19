「我不要等死」車隊按喇叭討疫苗　他轟警強開車門封路再開7罰單

▲ 宣傳車到行政院南部聯合服務中心按喇叭抗議遭警方攔下 。（圖／徐尚賢提供）

記者洪靖宜／高雄報導

前罷捷團體發言人徐尚賢再度開著懸掛「我要活下去、不要擋疫苗」、「我不要等死、請給我疫苗」白布條的貨車，在高雄市政府和行政院南部聯合服務中心周邊繞行，遭警方開車門及封路，但他們因鳴按喇叭擾亂附近安寧，一口氣被開了7張罰單。

▲在行政院南部聯合服務中心被開3張罰單 。（圖／徐尚賢提供）

前罷捷團體發言人徐尚賢與自稱為民間鬥士的團體，一行人18日約15時，前前後後約6台車開著掛「我不要等死請給我疫苗」、「我要活下去、不要擋疫苗」等布條的宣傳車，到行政院南部聯合服務中心及高雄市政府四維行政中心抗議。徐尚賢痛批：「行政院官員果然夠凶狠」，他指出，一到行政院南部聯合服務中心就有警察在，才剛到鳴按喇叭，就被警方攔下車隊甚至還直接打開車門，被質問「幹嘛一直按喇叭」，徐尚賢不服自己非現行犯，關上車門拒收罰單，在此待上約5分鐘才離去，一口氣被開了3張罰單。

▲車隊在四維路被擋下。（圖／徐尚賢提供）

半小時後車隊換到四維行政中心，同樣也是一批警察已經等在那邊，徐尚賢指出，車隊被開完單後，警方還封路禁止靠近四維路，在這加上聲援民眾也被開了4張罰單，前前後後一共被開出7張之多的罰單，他痛批：「如此強硬的手段、冷酷的態度，簡直就是專制獨裁的極權政府。」

兩地轄區派出所都表示，由於車輛鳴按喇叭有妨礙安寧情事，已影響附近住戶安寧和辦公，蒐證後當場攔查並在四維路封路，至於警察開車門，三多派出所所長楊增平表示，當下駕駛不下車也不開窗，要請對方出示證件才開門，但駕駛拒絕下車也拒絕出示證件，後續無強迫，但還是依道路交通管理處罰條例第41條第1款，汽車駕駛人按鳴喇叭不依規定，或按鳴喇叭超過規定音量者，處300以上600以下罰鍰開單舉發。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

直擊高雄緩打潮現況！接種站長輩區「攏嘸人」 她嘆：真的嚇到了

中山大學教授被評「課程涼到蓋棉被」 竟要學生幫洗白附截圖就加分



