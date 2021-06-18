AZ疫苗大遲到！南韓76萬人「只能混打」　第二劑改打輝瑞

▲南韓有76萬人將混打疫苗。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯



南韓目前已開放輝瑞、AZ以及嬌生疫苗施打，然而受到COVAX疫苗共享計畫延遲影響，預計有76萬名已經接種第一劑AZ疫苗的民眾，接下來只能「混打」，第二劑改施打輝瑞疫苗。事實上，該批AZ疫苗原定於6月底抵韓，但卻因發生延宕，預計至少要等到7月才能拿到，因此南韓政府才會讓相關人員改施打輝瑞疫苗。



根據《路透社》報導，包含加拿大與西班牙等國有鑑於AZ疫苗可能產生的血栓副作用，已經批准在國內混打疫苗。西班牙的一項研究也證實，讓施打過AZ疫苗的人在第二劑施打輝瑞疫苗，擁有高度的安全性和有效性。



南韓原本有一批透過COVAX取得的AZ疫苗預計要在6月底送達，共83.5萬劑，然而卻因為延宕，導致這批疫苗可能要等到7月或是更晚才能夠抵達南韓。南韓當局原本預計是要將這批疫苗提供給76萬名公衛人員與第一線防疫人員進行第二劑接種。據悉，相關對象4月已經接完成了第一劑AZ疫苗的接種。



為了盡快提升疫苗施打率，南韓政府積極推動疫苗接種，以完成上半年度的接種目標，南韓完成首劑疫苗接種的人數已在17日突破1400萬大關，但也因為如此，目前南韓國內的AZ疫苗庫存幾乎消耗殆盡，導致這76萬名公衛人員與第一線防疫人員只能改施打輝瑞疫苗。



南韓目標將在9月達成全國人口70%的疫苗接種率，並期望在11月達到群體免疫。南韓5月才表示，將進行一項有關AZ疫苗與輝瑞疫苗混打的臨床試驗。

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