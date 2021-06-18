台中1.3萬名鄰長納施打對象！高雄要跟進嗎？　陳其邁說話了

▲高雄市長陳其邁18日主持防疫記者會。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市18日無新增本土病例，市長陳其邁仍照常召開防疫記者會，針對台中市政府率六都之先，開放1萬3000名鄰長施打疫苗，高雄是否跟進？陳其邁表示，疫苗數量有限，接種順序必須按照指揮中心建議，「真的比較抱歉，我還是要根據風險評估來做」。

台中市長盧秀燕18日宣布，19日是80歲至84歲長者施打疫苗，另體恤里鄰長和民政系統人員辛勞，開放1萬3000名鄰長也能到64個快打站接種疫苗。

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▲陳其邁認為，疫苗數量有限，順序應依照指揮中心建議以及風險評估。（圖／高雄市政府提供）

市長陳其邁18日主持防疫記者會時，媒體詢問是否會跟進台中，讓鄰長優先施打疫苗？陳其邁表示，疫苗接種數量有限，疫苗接種除了按照中央疫情指揮中心建議之外，也必須經過專業評估。

陳其邁說，身為市長，他希望大家都很趕快來打，但站在防疫專業角度來看 ，第一到第七類，有參與防疫的醫護人員、群聚風險、長輩等高風險族群，是優先施打對象。

陳其邁強調：「如果疫苗數量夠，我希望大家都能夠打到，真的比較抱歉，我還是要根據風險評估來做。」

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