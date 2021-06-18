台東連8天+0！第二波獲6400劑疫苗　21日起開放4類對象預約

▲▼縣長饒慶玲宣布第2波獲得6400劑疫苗，將於21日起開放預約，23日全面開打。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣18日連續8天0確診，維持22例確診個案。縣長饒慶鈴於疫情記者會表示，第二波疫苗施打對象及預約方式，台東分配到6400劑疫苗，將新增65歲以上原住民、非設籍台東但符合年齡資格的長者、4/15前已施打第一劑者，自6/21起開始預約、6/23起陸續施打，至於住宿型養護機構工作人員、住民及洗腎患者，將統一在機構內施打。

饒慶鈴表示，雖然連續8天0確診，但防疫仍不能鬆懈。台東首波新冠疫苗8000劑已於15、16日2天內全數施打完畢，疫苗使用率達84%為全國最高，目前這些長輩已達到8成接種率。

台東此次收到的6400劑疫苗將開放4類對象施打，包括洗腎患者、住宿型養護機構住民及工作人員，將在機構內統一施打；除了持續開放75歲以上長者施打，另新增列入65歲以上的原住民長者，戶籍不在台東、符合年齡的長輩也可預約；中央公費接種第1至3類還未施打的人員；4/15前已施打過第1劑疫苗者、在2個月時限內須施打第2劑者。而為保障設籍在臺東第1至3類的孕婦，另也提供莫德納疫苗接種的預約專線（衛生局疾病管制科089-331174），預約日期為21、22日上班時間。

▲台東笫二波開放4類對象施打疫苗。

饒慶鈴另也說明此波疫苗預約方式，21日起開始預約至22日止，並於23日全面開打。針對想在台東市施打者，第1至3類人員請於21日上午8:30起至22日，至台東馬偕醫院新冠疫苗施打預約系統進行網路預約（https://tinyurl.com/h5jb3scc ）。75歲以上長者、65歲以上原住民長者及4/15前接種第一劑者，請於21、22日上班時間電洽台東市衛生所預約。而想在其他15鄉鎮施打者，同樣於21、22日上班時間致電鄉鎮衛生所預約。

▲第一波新冠疫苗，台東施打率全國最高。

饒慶鈴最後也提醒民眾遵守疫苗施打預約制度，預約成功後備妥身分證、健保卡雙證件及相關工作證明文件，再依時間、地點前往施打疫苗。並請大家持續注意長者接種疫苗後的身體狀況，如有呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等嚴重過敏反應，應儘速就醫。