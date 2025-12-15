普發現金上路1個月　數發部曝「還有302萬人未領」！期限到2026

▲根據數位發展部最新統計，截至2025年12月14日，還有302萬餘人還未領取普發現金1萬元。（示意圖／ETtoday資料照）

記者閔文昱／綜合報導

普發現金1萬元上路逾1個月，仍有逾302萬人尚未領取。數位發展部指出，普發現金自11月起發放，預估可領取總人數為2356萬4696人，截至12月14日，已有2054萬2531人成功領取，整體領取率超過8成，但仍有約302萬人尚未完成領取程序。

數發部統計，目前最受民眾青睞的領取方式為「登記入帳」，已累計860萬3457人使用，其次依序為ATM領現505萬3479人、直接入帳457萬7790人、郵局領現225萬5255人，以及造冊發放5萬2550人。數發部呼籲尚未領取的民眾，及早完成相關登記，以免錯失權益。

普發現金1萬元的發放對象，包含國內設有戶籍的國民、取得居留許可的無戶籍國民、永久居留外國人，以及中港澳與外國籍配偶且取得居留許可者，另包括政府因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬等。領取方式比照2023年普發6000元模式，提供「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」等5種管道。

數發部提醒，尚未領取的民眾可至普發現金唯一官方網站完成登記，截止期限為2026年4月30日。同時也強調，政府不會主動以簡訊、電子郵件或電話要求辦理轉帳或登記，呼籲民眾提高警覺，切勿點擊可疑連結，如接獲疑似詐騙訊息，應立即撥打165反詐騙專線查證。