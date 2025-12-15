　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

普發現金上路1個月　數發部曝「還有302萬人未領」！期限到2026

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲根據數位發展部最新統計，截至2025年12月14日，還有302萬餘人還未領取普發現金1萬元。（示意圖／ETtoday資料照）

記者閔文昱／綜合報導

普發現金1萬元上路逾1個月，仍有逾302萬人尚未領取。數位發展部指出，普發現金自11月起發放，預估可領取總人數為2356萬4696人，截至12月14日，已有2054萬2531人成功領取，整體領取率超過8成，但仍有約302萬人尚未完成領取程序。

數發部統計，目前最受民眾青睞的領取方式為「登記入帳」，已累計860萬3457人使用，其次依序為ATM領現505萬3479人、直接入帳457萬7790人、郵局領現225萬5255人，以及造冊發放5萬2550人。數發部呼籲尚未領取的民眾，及早完成相關登記，以免錯失權益。

[廣告]請繼續往下閱讀...

普發現金1萬元的發放對象，包含國內設有戶籍的國民、取得居留許可的無戶籍國民、永久居留外國人，以及中港澳與外國籍配偶且取得居留許可者，另包括政府因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬等。領取方式比照2023年普發6000元模式，提供「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」等5種管道。

數發部提醒，尚未領取的民眾可至普發現金唯一官方網站完成登記，截止期限為2026年4月30日。同時也強調，政府不會主動以簡訊、電子郵件或電話要求辦理轉帳或登記，呼籲民眾提高警覺，切勿點擊可疑連結，如接獲疑似詐騙訊息，應立即撥打165反詐騙專線查證。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
iPhone鬧鐘「自動靜音」害慘一票人　內行勸：這功能快關掉
行動電源爆炸怎麼處理？　消防局解答
東泉辣椒醬「辣中帶甜」　醫一看成分！發現好吃的祕密
獨／聖石邱薡荿狂拍557部SM影片　一場「6女拘禁7天」燒掉
明天清晨低溫仍探10度以下　後天2地防較大雨勢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鏟子超人挖的都是寶！馬太鞍溪黑泥具順磁性　專家曝特殊成分

普發現金上路1個月　數發部曝「還有302萬人未領」！期限到2026

滑IG「突來一顆閃光彈」秒炸裂！　萬人怒喊關掉：一律封鎖

80%人都塗錯了！南韓哥揭「護唇膏正確用法」　專家認證

跨年前找到愛！「十二月約會」挑戰夯：心理師教你如何玩得盡興又不累

台灣網紅曬美國護照　教「假結婚拿綠卡」回台爽用健保！遭砲轟

蝦皮智取店變多了！被讚「沒時間限制、I人福音」　網卻點出1問題

壓軸是倒數第二　大票人尷尬：糾正怕被罵！最後一個是「這2字」

小偉出手了？控館長逼「X館嫂」涉霸凌　新北勞工局證實接獲申訴

明天清晨低溫仍探10度以下　後天2地防較大雨勢

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

鏟子超人挖的都是寶！馬太鞍溪黑泥具順磁性　專家曝特殊成分

普發現金上路1個月　數發部曝「還有302萬人未領」！期限到2026

滑IG「突來一顆閃光彈」秒炸裂！　萬人怒喊關掉：一律封鎖

80%人都塗錯了！南韓哥揭「護唇膏正確用法」　專家認證

跨年前找到愛！「十二月約會」挑戰夯：心理師教你如何玩得盡興又不累

台灣網紅曬美國護照　教「假結婚拿綠卡」回台爽用健保！遭砲轟

蝦皮智取店變多了！被讚「沒時間限制、I人福音」　網卻點出1問題

壓軸是倒數第二　大票人尷尬：糾正怕被罵！最後一個是「這2字」

小偉出手了？控館長逼「X館嫂」涉霸凌　新北勞工局證實接獲申訴

明天清晨低溫仍探10度以下　後天2地防較大雨勢

悲情！NFL最強3冠四分衛馬霍姆斯　左膝前十字韌帶撕裂賽季報銷

大陸產業「內卷化」　南京台商分享競爭力秘訣

下班惡夢！國1彰化段5車慘撞釀3傷　狂塞5公里…用路人崩潰

他胃脹4個月慘罹癌　醫列10大癌症「早期警訊」！

日立永大揭未來三大業務佈局　總座：明年高速梯接單拚年增2成

「CORTIS穿搭」成熱搜關鍵字　成員穿搭公式快速上手一次看

輝達為何緊抓中國市場　美議長曝「黃仁勳遊說內幕」：問題很棘手

行政院不副署變憲政遊戲「最大贏家」　林濁水：太怪了

獨／聖石邱薡荿狂拍557部SM影片　一場「6女拘禁7天」燒掉千萬

裕隆城慶聖誕推首屆未來拾光祭　集結超過20組攤位及舞台活動

【捕獲野生陳勢安】夜市KTV《天后》唱到一半...原唱陳勢安驚喜現身！

生活熱門新聞

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆

今晚再急凍！　下波變天時間曝

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！

4款嬰幼兒食品重金屬超標！米棒、米餅、海苔酥都上榜

全台有雨！　連下2天時間曝

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

「員工這1天排特休」店長回禁休！全場戰翻

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

鮭魚便當「魚片拇指大」！他開吃20分鐘傻了：白飯不夠

買4張《阿凡達3》電影票「只看90秒就離場」！原因曝

東泉辣椒醬「辣中帶甜」　醫發現好吃的祕密

壽山動物園機車「全插樹枝」　神秘儀式竟能防猴

更多熱門

相關新聞

中埔警分局嘉義茶博會推識詐防詐宣導

中埔警分局嘉義茶博會推識詐防詐宣導

2025全台最具指標性的大型茶文化盛會於12月13日(星期六)至21日(星期日) 在嘉義縣中埔鄉穀倉農創園區盛大登場，藉由人潮聚集之際，中埔警分局長曾裕景帶領員警加強向民眾宣導近期高發的「假交友(色情應召)」與「假投資」詐騙手法，提醒民眾提高警覺，避免落入詐騙陷阱，並推廣「識詐、防詐、拒詐」的重要性。

LINE公布「5大盜帳號手法」超猖獗　這動作是大忌！

LINE公布「5大盜帳號手法」超猖獗　這動作是大忌！

普發1萬元逾325萬人未領取！　數發部公布「登記入帳最多人選」

普發1萬元逾325萬人未領取！　數發部公布「登記入帳最多人選」

新北表揚地政績優人員　侯友宜首頒「防詐」獎項

新北表揚地政績優人員　侯友宜首頒「防詐」獎項

操作ATM露全臉　金管會提實施3原則

操作ATM露全臉　金管會提實施3原則

關鍵字：

標籤:普發現金領取統計數位發展部防詐騙領取方式

讀者迴響

熱門新聞

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！

今晚再急凍！　下波變天時間曝

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」

《RM》一次送走2人！韓網反應曝

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面