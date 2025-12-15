快訊／20歲勤益科大生越級黃牌自撞亡　校方「4聲明」悲痛證實

▲劉姓男大生騎乘重機自撞護欄，不幸傷重身亡。（圖／民眾提供）



記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中市北屯區今天（15日）上午發生死亡車禍，就讀勤益科技大學的20歲劉姓男大生，無照騎乘重機行經廍子路時，不慎自撞路口護欄，墜橋傷重身亡。消息傳回學校，校方哀慟不已，校方發出聲明表示，將請系辦協助慰問關懷家屬，並協助申請保險、學產基金等事宜，相關教師、教官持續關心，並審酌是否對班級實施輔導。

警方調查，劉姓男大生今天上午10時許，騎乘黃牌大型重機途經廍子路與仁友巷口的一處彎道時，不慎碰撞路口護欄，連人帶車摔落約1層樓高橋下。事故造成機車嚴重毀損，劉男當場失去生命跡象，經送往醫院搶救不幸宣告不治。

據了解，該部重機為劉男持有，但劉並未有合格大型重機駕照，為越級駕駛。全案警方將報請台中地檢署相驗，以釐清確切死因。詳細肇事原因及經過待查。

校方獲悉情形，第一時間聯繫劉男家長致哀，校方表示，已請劉生所屬系辦協助慰問關懷家屬，及協助申請學生平安保險理賠、學產基金及相關急難慰助事宜。

校方說，同時請系辦公室與導師、系輔教官持續關懷拹處事宜；另外，也將請諮商輔導組審酌是否對劉生所屬班級，施行生命教育及團體輔導等必要作為。