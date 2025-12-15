　
鏟子超人挖的都是寶！馬太鞍溪黑泥具順磁性　專家曝特殊成分

▲花蓮馬太鞍溪淤泥富含自然礦物新資源，開啟地方材料再生與產業契機，圖為替代役男協助光復鄉災區清淤情形。（圖／內政部提供）

記者高堂堯／南投報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉嚴重災情、洪水挾帶而下的600萬噸黑色淤泥更嚴重阻礙災區重建，不過近期經國立台灣工藝研究發展中心初步檢測確認，該黑泥未含有毒重金屬，且蘊含具順磁性的天然礦物，成分特殊且規模罕見，展現其於工藝材料研發與跨域應用上的高度潛力。

工藝中心今天召開記者說明會，中心主任陳殿禮、陶藝家陳金旺和游宏昌，以及相關工藝協會團體等各界來賓都出席見證；陳金旺表示，其早前於光復鄉災區現地觀察，發現馬太鞍溪因長年河川沖刷與堆積作用累積形成黑色淤泥，其中的細砂可被磁鐵吸附，顯示其材料性質的特殊性，隨後將樣本送交工藝中心，並由該中心的鶯歌分館實驗室負責人沈俊良副研究員進行礦物成分分析，並以射線繞射儀（XRD）完成檢測。

▲花蓮光復鄉馬太鞍溪黑泥中的細砂可被磁鐵吸附。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供，下同）

結果顯示，馬太鞍溪砂質淤泥主要成分包括石英、鈉長石、石灰石（碳酸鈣）、白雲石、斜綠泥石、角閃石及雲母等；其中斜綠泥石與角閃石雖非磁鐵礦，仍因含有鐵元素而呈現微弱順磁性，得以被磁鐵吸附，進一步印證其材料特性與研究價值，亦推論該黑砂來源與萬榮、豐田一帶山區礦床，以及山崩沖蝕與河川運移作用密切相關。

▲花蓮馬太鞍溪揭露自然礦物新資源，開啟地方材料再生與產業契機。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心、內政部提供）

▲左起工藝中心主任陳殿禮、陶藝家陳金旺、工藝中心鶯歌分館副研究員沈俊良。

工藝中心指出，該砂質淤泥中高比例的石灰石有助於陶瓷釉藥玻化，可自然形成灰釉，另所含鐵元素則能於燒製過程中呈現鐵斑、金屬光澤與自然流紋，未來可應用於柴燒還原技法的改良，發展具臺灣地質特色的自然釉色，甚至可望應用於建材開發、環境修復及文創設計等多元領域。

陳殿禮表示，花蓮光復鄉馬太鞍溪砂質淤泥兼具獨特的地質背景與材料特性，展現出由土地孕育而生的工藝潛力，工藝中心已將相關研究成果納入「臺灣工藝材質平台」，並持續與地方政府及產業端合作，推動材料安定性評估與後續開發研究，期盼促成兼具在地特色、工藝價值與產業應用潛力的創新成果；同時，此項發現亦為光復鄉災後重建提供新的思考契機，期盼將災害所產生的淤泥轉化為可再生、可應用的工藝資源。

12/13 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

