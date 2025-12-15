洗錢52.3億！租行動整鈔機轉匯海外　欣福益負責人遭起訴求刑5年

▲欣福益行銷投資股份有限公司負責人涉洗錢遭新北地檢署起訴。（資料照／記者陳煥臣攝）

記者劉人豪／新北報導

欣福益行銷投資股份有限公司陳姓負責人，使用行動整鈔機將資金存入，再將款項轉匯往海外洗錢，金額達52億3893萬餘元，新北地檢署偵結依特殊洗錢罪起訴，建請量處有期徒刑5年，併科5000萬元罰金。

新北地檢署指出，陳姓負責人自2024年3月起至2025年8月間，接續收受無合理來源且與收入顯不相當共計52億3893萬餘元現金，並將之置入承租的行動整鈔機內，再將相當於該等款項金額，匯入陳姓負責人指定帳戶，再將之轉匯至國外，以此方式規避洗錢防制法對於達一定金額以上之通貨交易、對疑似犯洗錢罪之交易，應向法務部調查局申報程序規定。

新北地檢署說明，預警中心接獲高等檢察署發交可疑交易通報案件，由檢察官指揮警方執行於2025年10月、11月間執行2波搜索，拘提陳姓負責人到案，並查扣1千餘萬元、北市大安區等3處不動產。審酌陳姓負責人到案後否認犯行，對於相關情節供述，避重就輕，並湮滅相關物證，且所涉洗錢金額高達52億3893萬餘元，致金融秩序危害甚深，嚴重破壞我國國際形象，建請量處有期徒刑5年，併科5000萬元罰金。