檢狂虧踩飛輪收錢竟「車手抗辯」　柯文哲嗆：別用臆測編故事

記者黃哲民／台北報導

台北地院今（15日）審理柯文哲等人涉犯京華城等案，檢察官全天論告尚未結束，入夜於5點半休庭，明早續審，柯文哲離開北院時駐足受訪，表示「就一句話，法庭上應該是講事實、講證據，而不是利用臆測在編故事，就這麼簡單！」

▲涉犯京華城等案的柯文哲，今（15日）在台北地院首日言詞辯論結束後，受訪反擊檢方應該講事實、講證據，「而不是利用臆測在編故事」。（圖／記者黃哲民攝）

柯文哲今上午11點多庭訊時，聽到檢方論告他於京華城案涉犯圖利罪嫌情節，提及他2020年2月20日，在台北市長辦公室密會威京集團沈慶京一事，突然和律師插嘴嗆檢方「亂說」、「又在亂說」等語，被審判長制止、要他在被告答辯時間再講。

柯文哲冷靜下來，之後庭訊沒再插話。下午3點起，檢方論告他於京華城案涉犯違背職務收賄罪嫌，特別詳述被查扣的「A1-37行動硬碟」裡的Excel「工作簿」檔案，每1筆出現的人名與金額，都經本人證稱確屬募款紀錄，3位主要經手募款證人，也證稱每次順利募款，都向柯回報金主是誰。

公訴主任檢察官林俊廷強調，「工作簿」檔案就是「帳冊」，是柯文哲親筆記錄金主捐款金流，用意是「至少要知道誰有幫助過我們」，且只有柯才知募款全貌，絕非柯辯稱這個檔案不是他記錄、而是「是黨工傳來傳去」，其中1筆金主與經理人空白、但金額為10萬元的記載，也找出是誰捐的。

更重要的是，有1筆寫著金主與經理人名稱、用途為「辦公室開辦」的記載，卻沒有填金額的記載，金主與經理人證稱，柯文哲暗示募款、但最後確實沒贊助。

林俊廷強調，「工作簿」檔案有寫錢的記載都正確，沒寫金額就是沒捐，顯示「工作簿」內容真實性，足以佐證其中「小沈1500」的記載，代表柯文哲向沈慶京收賄1500萬元。

林俊廷指出，外界有人嘲諷檢方把這個Excel檔案當成Excel Pay、怎能編故事證明柯文哲收錢，但卷證資料顯示，「你我無論在Excel記載多少數字，都Pay不出任何一毛錢，但柯文哲的Excel檔案，真的可以Pay出幾千萬元！」並非柯能點石成金，而是這個檔案就是帳冊、就是金流證據，「不是花光了就找不到金流」。

林俊廷更重提柯文哲2022年10月，在市長辦公室踩飛輪、收下邱清章跑腿、從嘉義專程北上為陳盈助送來300萬元現金一事，柯辯稱自己僅轉手、「不是給我的錢」，但陳與邱都證稱看柯的面子給錢。

林俊廷挖苦柯文哲等於「車手抗辯」，雖然當下踩著飛輪、勉強算是「自行車手」，可是人家看在柯的面子上贊助，柯怎樣都算是首謀、「怎會變成車手？這種抗辯太離譜！」

▲涉犯京華城案的威京集團主席沈慶京，今（15日）庭訊一度打瞌睡被法警叫醒，以防他點頭撞到自己拐杖。（圖／記者湯興漢攝）

林俊廷說柯文哲曾抗議檢方故意傳訊「工作簿」記載的金主，企圖政治迫害、政治偵防，但這些金主是被同案被告在審理中聲請傳喚，檢方僅找邱清章作證，因柯抗辯市長辦公室門口有帶槍警衛、閒雜人怎能送錢進來，所以用邱的證詞戳破柯的辯解，「知道真相，也看到真相，不需要相信謊言！」

審判長諭知今日庭訊結束、明早再戰。柯文哲離開北院時，和律師與幕僚討論後，決定還是受訪回應檢方，媒體與守候粉絲以為柯會長篇大論，結果他僅表示「就一句話，法庭上應該是講事實，講證據，而不是利用臆測在編故事，就這麼簡單！」說完留下訝異眾人，直接上車離開。