社會 社會焦點 保障人權

檢狂虧踩飛輪收錢竟「車手抗辯」　柯文哲嗆：別用臆測編故事

記者黃哲民／台北報導

台北地院今（15日）審理柯文哲等人涉犯京華城等案，檢察官全天論告尚未結束，入夜於5點半休庭，明早續審，柯文哲離開北院時駐足受訪，表示「就一句話，法庭上應該是講事實、講證據，而不是利用臆測在編故事，就這麼簡單！」

▲涉犯京華城等案的柯文哲，今（15日）在台北地院首日言詞辯論結束後，受訪反擊檢方應該講事實、講證據，「而不是利用臆測在編故事」。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉犯京華城等案的柯文哲，今（15日）在台北地院首日言詞辯論結束後，受訪反擊檢方應該講事實、講證據，「而不是利用臆測在編故事」。（圖／記者黃哲民攝）

柯文哲今上午11點多庭訊時，聽到檢方論告他於京華城案涉犯圖利罪嫌情節，提及他2020年2月20日，在台北市長辦公室密會威京集團沈慶京一事，突然和律師插嘴嗆檢方「亂說」、「又在亂說」等語，被審判長制止、要他在被告答辯時間再講。

▲涉犯京華城等案的柯文哲，今（15日）在台北地院首日言詞辯論結束後，受訪反擊檢方應該講事實、講證據，「而不是利用臆測在編故事」。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉犯京華城等案的柯文哲，今（15日）在台北地院首日言詞辯論結束後，受訪反擊檢方應該講事實、講證據，「而不是利用臆測在編故事」。（圖／記者黃哲民攝）

柯文哲冷靜下來，之後庭訊沒再插話。下午3點起，檢方論告他於京華城案涉犯違背職務收賄罪嫌，特別詳述被查扣的「A1-37行動硬碟」裡的Excel「工作簿」檔案，每1筆出現的人名與金額，都經本人證稱確屬募款紀錄，3位主要經手募款證人，也證稱每次順利募款，都向柯回報金主是誰。

公訴主任檢察官林俊廷強調，「工作簿」檔案就是「帳冊」，是柯文哲親筆記錄金主捐款金流，用意是「至少要知道誰有幫助過我們」，且只有柯才知募款全貌，絕非柯辯稱這個檔案不是他記錄、而是「是黨工傳來傳去」，其中1筆金主與經理人空白、但金額為10萬元的記載，也找出是誰捐的。

更重要的是，有1筆寫著金主與經理人名稱、用途為「辦公室開辦」的記載，卻沒有填金額的記載，金主與經理人證稱，柯文哲暗示募款、但最後確實沒贊助。

林俊廷強調，「工作簿」檔案有寫錢的記載都正確，沒寫金額就是沒捐，顯示「工作簿」內容真實性，足以佐證其中「小沈1500」的記載，代表柯文哲向沈慶京收賄1500萬元。

▲涉犯京華城等案的柯文哲，今（15日）在台北地院首日言詞辯論結束後，受訪反擊檢方應該講事實、講證據，「而不是利用臆測在編故事」。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉犯京華城等案的柯文哲，今（15日）在台北地院首日言詞辯論結束後，受訪反擊檢方應該講事實、講證據，「而不是利用臆測在編故事」。（圖／記者黃哲民攝）

林俊廷指出，外界有人嘲諷檢方把這個Excel檔案當成Excel Pay、怎能編故事證明柯文哲收錢，但卷證資料顯示，「你我無論在Excel記載多少數字，都Pay不出任何一毛錢，但柯文哲的Excel檔案，真的可以Pay出幾千萬元！」並非柯能點石成金，而是這個檔案就是帳冊、就是金流證據，「不是花光了就找不到金流」。

林俊廷更重提柯文哲2022年10月，在市長辦公室踩飛輪、收下邱清章跑腿、從嘉義專程北上為陳盈助送來300萬元現金一事，柯辯稱自己僅轉手、「不是給我的錢」，但陳與邱都證稱看柯的面子給錢。

林俊廷挖苦柯文哲等於「車手抗辯」，雖然當下踩著飛輪、勉強算是「自行車手」，可是人家看在柯的面子上贊助，柯怎樣都算是首謀、「怎會變成車手？這種抗辯太離譜！」

▲▼台北地院審理京華城案，柯文哲、沈慶京、應曉薇等三名被告出庭辯論，中午休息時間外出用餐。（圖／記者湯興漢攝）

▲涉犯京華城案的威京集團主席沈慶京，今（15日）庭訊一度打瞌睡被法警叫醒，以防他點頭撞到自己拐杖。（圖／記者湯興漢攝）

林俊廷說柯文哲曾抗議檢方故意傳訊「工作簿」記載的金主，企圖政治迫害、政治偵防，但這些金主是被同案被告在審理中聲請傳喚，檢方僅找邱清章作證，因柯抗辯市長辦公室門口有帶槍警衛、閒雜人怎能送錢進來，所以用邱的證詞戳破柯的辯解，「知道真相，也看到真相，不需要相信謊言！」

審判長諭知今日庭訊結束、明早再戰。柯文哲離開北院時，和律師與幕僚討論後，決定還是受訪回應檢方，媒體與守候粉絲以為柯會長篇大論，結果他僅表示「就一句話，法庭上應該是講事實，講證據，而不是利用臆測在編故事，就這麼簡單！」說完留下訝異眾人，直接上車離開。

iPhone鬧鐘「自動靜音」害慘一票人　內行勸：這功能快關掉
行動電源爆炸怎麼處理？　消防局解答
東泉辣椒醬「辣中帶甜」　醫一看成分！發現好吃的祕密
獨／聖石邱薡荿狂拍557部SM影片　一場「6女拘禁7天」燒掉
明天清晨低溫仍探10度以下　後天2地防較大雨勢

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

被柯文哲罵了1年　檢察官首度回應

被柯文哲罵了1年　檢察官首度回應

台北地院15日開始進行京華城容積弊案辯論程序，檢察官首先針對柯文哲在台北市長任內與威京集團主席沈慶京密會後，開始加速通過京華城取得容積獎勵的過程論告，讓不少公務員私下承受壓力，針對柯文哲鍋去多次質疑檢察官邪惡、編故事，檢察官首度語重心長回應，「我們相信透過努力工作，會讓社會變更好。」

京華城案檢方論告　柯文哲插嘴「又在亂說」

京華城案檢方論告　柯文哲插嘴「又在亂說」

即／京華城案一審辯論登場　柯文哲9被告齊聽檢方論告

即／京華城案一審辯論登場　柯文哲9被告齊聽檢方論告

家暴案出庭林穎孟狂哭　被虧要錢三級跳

家暴案出庭林穎孟狂哭　被虧要錢三級跳

北市殯儀館爆集體收賄　1女遭當庭逮捕聲押

北市殯儀館爆集體收賄　1女遭當庭逮捕聲押

京華城圖利貪污收賄工作簿金流小沈1500

