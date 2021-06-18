LIVE／北農染疫爆18人確診　11點緊急出面說明

記者陳家祥／台北報導

台北農產運銷公司接連爆發多起確診個案，至今累積18人確診，日前又被爆出未安排員工快篩，僅要求員工自行前往快篩站或醫療診所。對此，北農先透過新聞稿回應，果菜包裝中心所有員工，已於近日完成全面快篩及PCR檢測，預計在11點時將召開記者會說明。

▲台北農產運銷公司爆出群聚感染，波及通路商，緊急召開記者會說明。（圖／記者林敬旻攝）



針對北農爆群聚感染，影響到通路販售的蔬果，全聯表示，「和北農人員並無直接接觸的疑慮」北農為全聯蔬果供應商其中之一，北農的作業環境每日皆有定時消毒，且包裝物流中心所有員工已於近日完成全面快篩，並於6/18全面停工再次加強消毒，相關防疫措施遵照SOP完成。

北農第一果菜市場在5月17日時，有一名員工身體不適，依照衛生局指引匡列篩檢，共有7人確診；而公司營業部5月28日有一名員工確診後，經過匡列篩檢，也有6名員工確診，17日再傳有3人確診，總計18人確診。

針對北農果菜包裝中心員工染疫，影響蔬果包裝供應一事，北農17日表示，本公司果菜包裝中心所有員工，已於近日完成全面快篩及PCR檢測，一切依防疫規定，檢測結果安全方可進場作業。北農以最謹慎的態度面對疫情，也希望大家多吃蔬菜、水果，增強免疫力，切勿因以訛傳訛的訊息影響大家正常生活及消費。

由於確診傳聞不斷，已影響到下游的通路業者，北農強調，會提供由產地源頭包裝好蔬果，人員並無直接接觸蔬果之疑慮。確診者與接觸匡列者已隔離未上班，公司供應小包裝蔬果皆由經過篩檢無虞之同仁負責分貨。

另外，己協調上下游廠商，6月17、18日全面停工1至2天，全場域再淨空加強消毒，工作人員於停工日，全部再安排篩檢一次，採取高規格防疫，確保作業場域安全。

北農表示，自5月15日起，每天內外場域全面清潔、大消毒，場域包括拍賣場、零批場、物流包裝場、停車場、辦公場域及北農嚴選門市四周環境及各種可能接觸使用的物品、器具、設備等，每個環節都逐一消毐、不敢鬆懈。

快訊／北農爆發群聚「18人確診」！ 急發聲明回應明