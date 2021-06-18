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「防疫國家隊」被遺棄！中華郵政13人確診0作為　基層怒退防疫獎章

▲▼台灣郵政產業工會今日至行政院抗議。（圖／翻攝自臉書直播）

▲台灣郵政產業工會今日至行政院抗議，基層不滿撕毀首日封。（圖／翻攝自臉書直播）

記者李宜秦／台北報導

中華郵政至今已累計13人確診新冠肺炎，不過仍無郵局因此暫時停業，引發郵政人員不滿。台灣郵政產業工會今日至行政院門口抗議，並退回防疫獎章，對於交通部稱郵政人員為「防疫國家隊」，然而在需要的時候卻把郵政人員踢在一旁，不只待遇不平等，連疫苗接種順序都被排到第七類，政府根本是自打臉。

新冠肺炎爆發以來，郵政人員負有穩定金融、郵件投遞及物流運輸等民生任務，還需支援政府配送酒精、口罩等重要防疫物資及協助發售三倍券；至今仍持續參與紓困工作，交通部前部長林佳龍大讚郵政人員是「防疫國家隊」。

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然而中華郵政至今已累計13人確診，卻沒有任何郵局因此暫時停業，導致基層員工人心惶惶，工會不斷呼籲讓郵政人員優先接種公費疫苗、停止週六營業避免群聚、延長投遞時效、停止投遞廣告DM及代收貨款郵件等，卻都沒有得到回應。

▲▼台灣郵政產業工會今日至行政院抗議。（圖／翻攝自臉書直播）

▲中華郵政基層人員退回防疫獎章，痛批政府對基層安危漠不關心。（圖／翻攝自臉書直播）

郵政產業工會表示，中華郵政與交通部的散漫與糜爛，不僅讓同仁每日工作膽戰心驚，更造成了至今累計13人確診，成為染疫人數最多的交通運輸業。此外，郵政人員接種疫苗順序還僅被排在第七類，但是不論投遞或儲匯工作均須與大量不特定對象面對面接觸，可見接種疫苗急迫性其實非常高。

郵政產業工會今日至行政院抗議，退回防疫獎章與首日封，痛批「政府只會吃郵政人員的豆腐」，需要的時候讚美郵政人員是防疫國家隊，頒發毫無價值的獎章，在防疫上卻不願給予協助，疫情爆發以來工作量不減反增，郵政人員得到的待遇這麼不堪，根本是打臉「國家隊」的稱號，要郵政人員自生自滅。

郵政產業工會提出三大訴求，包括補齊第一線的人手與裝備、強化防疫作為，建立自主停業與退避隔離指引、提供同仁普篩、為郵工爭取疫苗施打優先順序至第三類人員，工會呼籲，希望政府能善待國營事業員工。

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