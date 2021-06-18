24萬劑莫德納來了！醫最擔心疫苗緩打潮　2原因籲儘早接種

記者黃翊婷／綜合報導

全台各縣市15日開放高齡者施打AZ疫苗，3天內卻有29人猝死，造成部分地區出現緩打潮。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學18日在臉書PO文提出2點分析，建議符合資格者還是早點接種疫苗比較好。

▲新北市亞東醫院85歲年長者的疫苗施打率不高。（圖／記者許靖騏攝）

謝宗學在臉書「Dr.E小兒急診室日誌」的文章中提到，現在最擔心的不是能不能拿到疫苗的問題，而是在猝死事件之後出現的疫苗緩打潮，17日已經傳出有許多注射站人潮明顯減少，但高齡族群傳出注射疫苗後猝死的病例，原因還要經過解剖才能確定。

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謝宗學表示，目前為止看來，首先高齡猝死比例沒有高於背景值，其次，也沒有高於大規模施打AZ疫苗國家的發生率，所以還是建議符合公費接種資格者，早日接受疫苗接種會比較好。至於台灣是否能取得國外疫苗，他認為，台灣長期與美、日維持友好關係，從中央要求地方設立疫苗注射站時，隱約就有感覺到，6月以後國外疫苗抵台的效益正在逐步顯現。

▲5月28日首批運抵台灣的15萬劑莫德納疫苗，近日已開放給前線人員施打。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

據了解，台灣向美國購買505萬劑莫德納疫苗，5月28日首批15萬劑抵台後，近日已陸續開放給前線人員接種。而第二批莫德納疫苗共有65萬劑，都是我國洽購的藥廠訂貨，後續將分成2批進行運送。

有消息人士向《ETtoday新聞雲》透露，第二批莫德納將由華航CI5556貨機載運，從盧森堡起飛，中間停留在杜拜，預計於18日下午4點多左右抵達桃園機場。

陳宗彥18日早上在全國防疫記者會中表示，下午確實有一批疫苗會抵達台灣，約為24萬劑，效期到12月15日，至於確切的抵達時間，因為航班尚在飛行，所以預定下午4點多到。而下一批41萬劑莫德納疫苗，則會在近幾天內接力來台。